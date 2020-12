Omkring kommunens vejplads på Mønvej 130 har man sidste år beskåret bevoksningen markant. Mange træer blev fældet og langsomt skyder buske og unge træer frem nedefra. Driftsleder i kommunen, Michael Kornbech synes de tilbagestående træer er et godt eksempel på, hvor ranglede og ?sølle? træerne bliver, når de vokser op i klynger. Foto: Mille Holst

Lys, luft og oaser til vildtet

I Vordingborg kommune vil man gerne have lys og luft i sine beplantninger. Det gavner biodiversiteten, mener driftslederen. Vordingborg kommune er pt. i gang med naturpleje på et areal nær planteskolen i Neder Vindinge.

I bevoksningen står både plantede træer og selvsåede træer og dem skal der af og til tyndes ud i, mener driftslederen, der i denne type beplantninger helst vil have enkelte høje træer, som tillader lysindfald til underskoven, som så kan bestå af buske eller krat.

Sådan har man også gjort på Jungshoved for nylig.

- Nej, så opnår man bare at få høje ranglede træer og de vil ikke være særlig stabile. Desuden bliver det meget mørke bevoksnoinger uden lys og luft, svarer Michael Kornbech, der godt kan forstå, at folk kan opfatte det som et angreb på naturen.