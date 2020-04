Se billedserie Ole Eskling ser gode muligheder for Camp Møns Klint og for turismen på Møn i tiden efter coronakrisen. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Lys i mørket for turismen når Coronakrisen stilner af Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lys i mørket for turismen når Coronakrisen stilner af

Vordingborg - 05. april 2020 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både hos Camp Møns Klint og Feriepartner Møn har coronakrisen betydet aflysninger på stribe for udlejninger i påsken. Alligevel ser Ole Eskling fra campingpladsen ved klinten og Jesper Blomberg, som er direktør for sommerhusudlejningen lys forude. Og allerede i påsken er en del af bookingerne erstattet.

- Sommerhusene har været helt udsolgt til udlændinge, og de er alle aflyst. Til gengæld er alle sammen blevet booket af danskere. Værelserne på Lake Apartments er også fint med, men der er stadig værelser i påsken, fortæller Ole Eskling.

Der er også hytter på campingen, men de åbner ligesom resten af Camp Møns Klint først 1. maj.

- Det har været en hård opstart, for en fjerdedel af forårets gæster er udlændinge, mest tyskere. men vi kan fylde det hul ud, som de efterlader, mener Eskling.

Feriepartner Møn & Stevns, som lejer sommerhuse ud, er inde i en usædvanlig hård periode. Inden coronakrisen var belægningen for påsken oppe på 75 procent, men på grund af aflysninger, er den nu røget ned på 20.

Flytter datoer

- Det går over stok og sten, og vi har meget travlt med at modtage aflysninger. Men vi er i god dialog med kunderne, og mange af dem vil gerne flytte deres booking til senere i 2020 eller 2021, oplyser Jesper Blomberg.

- Nærheden til København gør, at belægningen i påsken nu er oppe over 50 procent. Jeg ved så godt, at nogle synes, at vi slet ikke skal leje ud i påsken, men jeg tror på, at danskerne godt ved, de skal holde afstand. Sommerhuset er en privat bolig, og lejerne kommer kørende hertil i deres egne biler.

Tab på 20 procent

Set over hele sæsonen forventer Jesper Blomberg, at tabet bliver på ca. 20 procent. Inden krisen var 60 procent af sommerhusene lejet ud hele sæsonen, men det er faldet 10 procent. Mange vil se tiden an. Det gælder også tyskere, som håber på, at grænsen bliver åbnet.

Men når krisen stilner af, tror han, at danskere i højere grad vil holde ferier i Danmark, og derfor vil der blive pres på sommerhusene.

Camp Møns Klint ligger naturskønt og

tæt på dyreliver. Foto: Anders Ole Olsen



- Danskerne vil sandsynligvis tage til Italien og andre steder i Sydeuropa i mindre omfang end før, mener Jesper Blomberg.

Noget at byde på

På Camp Møns Klint er Ole Eskling fortrøstningsfuld, også når han ser længere frem.

- Jeg tror ikke, at grænserne åbnes med det samme, og det giver mulighed for, at flere danskere kan holde ferie i Danmark. Vi står stærkt, for vi har et kvalitetsprodukt, som vi har udviklet igennem mange år. Der er et udskilningsløb i gang, hvor folk er ved at få øjnene op for, hvad vi kan i vores eget land. Her har vi noget at byde på på Møn, hvor vi bygger turismen op omkring naturen. En undertone heri er klimadebatten.

- Normalt er 60 procent af vore gæster udlændinge, men i stedet for at sige, at det bliver en forfærdelig sæson, så tænker jeg, at det giver muligheder. Vi kan fylde det hul ud, som udlændingene efterlader, og ser vi på de næste par år, står vi stærkt, siger Ole Eskling, som glæder sig over, at der næsten ingen aflysninger er i juli og august - heller ikke fra tyskerne.