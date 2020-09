Se billedserie Henrik og Ulla Ellgaard er flyttet til Præstø fra Nykøbing Falster og er stadig ved at finde sig til rette. Men foreløbig har de ikke noget at klage over. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Lynkursus i kommunelivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lynkursus i kommunelivet

Vordingborg - 20. september 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De synede ikke at meget, de små 20 borgere, som lørdag mødte op i hallen i DGI Huset til Vordingborg Kommunes velkomstarrangement for tilflyttere. Det er et af de arrangementer, der måtte aflyses i foråret på grund af corona, og selvom der dengang var godt 75 tilmeldte, og siden er kommet nye tilflyttere til, så har der altså været en del frafald i mellemtiden.

Nok fordi man ikke har kunnet gennemføre de busture, der normalt er en del af arrangementet, mente de politikere, der var mødt op for at tage imod: Konservatives Daniel Irvold, SFs Else Marie Langballe Sørensen, Venstres Michael Seiding-Larsen, de Radikales Michael Larsen og borgmester Mikael Smed.

Sidstnævnte førte ordet og bød velkommen, og hvad de nye borgere ikke fik oplevet ved selvsyn med en tur rundt i bus, fik de til gengæld i rigt mål beskrevet af borgmesteren, som i en time holdt oplæg om stort og småt i kommunen, med præsentation af hovedbyerne og nogle af de mindre med, forklaring om blå eventyr og grønne oplevelser, en overordnet præsentation af kultur- og foreningsliv, erhverv, bosætning og meget, meget andet.

Var man ikke allerede inden præsentationen ret tilfreds med at bo i kommunen, så må borgmesterens indlæg om ikke andet have åbnet nogle øjne for nogle af de mange muligheder, området byder på.

Det var også stort set det, et par af gæsterne havde håbet på at få med hjem fra arrangementet. Ulla og Henrik Ellgaard flyttede til Præstø fra Nykøbing Falster i juni og vil, med egne ord, gerne blande sig i området, men indtil videre har tiden været for knap.

- Vi vil gerne se, hvad der er af tilbud og ting, man kan melde sig til, fortæller Ulla Ellgard.

Parret, der har nået »den tredje alder«, har i mange år drevet tankstationer og udlejet biler i Nykøbing Falster-området, og der har ikke været tid til meget andet.

- Vi har bare arbejdet og arbejdet, siger Ulla Ellgaard.

Beslutningen om at flytte til Præstø opstod af et ønske om at komme tættere på børn og børnebørn, som bor i Faxe og Taastrup Kommuner - men heller ikke så tæt på, at storbystemningen begynder at indfinde sig. Så passede Præstø fint ind i ønskerne, men tid har der stadig ikke været meget af, for der har lige været nogle børn, der skulle hjælpes med huslige opgaver, og nogle børnebørn, der skulle passes.

Men nu hjælper det lidt på det, og parret ser frem til at få sig en ny omgangskreds, der rækker lidt længere end til de nærmeste naboer.

- Det har været dejligt og befriende at flytte hertil, men vi kender ingen, siger Ulla Ellgaard.

Indtil videre har hun og Henrik heller ikke fundet noget ved kommunen at blive skuffet over:

- Tværtimod, vi finder flere og flere spændende arrangementer. Og så går vi en masse ture i Præstø, og har også været rundt og se på Jungshoved og Mern. Vordingborg kommer vi mest til, når vi skal handle og har brug for noget, man ikke kan finde i Præstø, siger Henrik Ellgaard.

Nu er der kommet mere inspiration til efter lørdagens træf i DGI Huset.