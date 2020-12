Lukning af storcenter kan trække folk til købstæder

Kan den aktuelle corona-lukning af Næstved Storcenter få betydning for handelslivet i Præstø og Vordingborg, inden butikkerne i de to købstæder selv midlertidigt lukker 25. december?

Hos Sweet & Coffee afviser Rasmus Evind heller ikke, at lukningen af storcentret kan få en positiv effekt for Præstø.

- Det kan godt være, at lukningen af storcentret trækker folk ud. Eller også kommer der for alvor gang i nethandlen, siger han.

Længere mod syd i Vordingborg holder butikkerne frem til 25. december længere åbent, så kunderne ikke stimler sammen for at købe de sidste julegaver.

- Jeg tror, at folk bliver i Vordingborg for at handle, når de ikke kan komme i Næstved Storcenter. Det er de nu også gode til i forvejen, siger Charlotte Stage, der er formand for Bycentrum Vordingborg.