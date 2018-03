Luften skal renses på Møn Skole i Damme

Lærere og elever på Møn Skole, Fanefjord Afdeling har længe klaget over luften indendørs. Hovedpine sidst på dagen, irritationer i slimhinder, tørhed i øjne, svælg og mund samt tør hoste har været alt for almindeligt, skriver Sjællandske.

Det skulle der gøres noget ved, og derfor blev der i oktober sidste år foretaget en undersøgelse af luften. Den viste, hvad alle godt vidste: At koncentrationen af CO2 er for stor.

- Det er en løsning, som jeg selv har været med i processen af at finde frem til. Så at pengene nu ser ud til at blive bevilget er jeg rigtig godt tilfreds med, siger Dorthea Ryhl Pedersen.

Hun venter dog med at glæde sig for alvor til efter torsdagens møde i kommunalbestyrelsen.

Formand for Udvalget for Børn, Unge og familie Nikolaj Reichel (S) glæder sig over, at forslaget har kunnet vedtages af først hans eget udvalg og nu også Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.