Se billedserie De ældre nyder Luciasangen i det fri. Foto: Michael Thønnings

Luciabruden tog bussen til de ældre

Vordingborg - 16. december 2020 kl. 07:59 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Det lykkedes for 2. årgang i Stensved at lave Luciaoptog - både for de andre elever, der måtte se det vi nettet, og for de ældre på Skovbo, der fik "live-oplevelsen", i behørig afstand. Der var store klapsalver og glæde hos de ældre på plejecenter Skovbo, der mandag fik besøg af syngende Luciabørn fra Kulsbjerg skole i Stensved, der endda havde taget bussen ud til plejecenteret - alene for at synge for de ældre.

- Det er jo svært med corona, og de har virkelig spurgt meget til det. Børnene er vant til, at det er en tradition, fortæller pædagog Morten Lind fra skolen, der også selv var ret imponeret over børnene.

For det var ikke "bare" et vers af Lucia-sangen, man kunne nyde. Der var både "Højt fra træets grønne top" og en række andre julede sange, som de ældre fik at høre - og der blev sunget lige fra de stod af ved busstoppestedet og over til de ældre, mens der blev gået frem og tilbage i ægte Lucia-stil.

- Vi har faktisk ikke nået at få øvet så meget. Vi begyndte her midt december, så det er gået godt, tilføjer Morten Lind, der kunne glæde sig over, at der blev sunget højt og flot.

Også de ældre var glade. Der blev klappet og kigget, og det var tydeligt, at de havde glædet sig.

- De er rigtig galde. Det er et lyspunkt. De spurgte meget til om det blev til noget nu her, hvor de ikke kunne komme ind, så det var dejligt, at de kunne lade sig gøre, siger Heidi Hertig, der er aktivitetsmedarbejder på Skovbo, der havde en del af de ældre med udenfor, så de bedre kunne se . For det hele foregik, som nævnt, udenfor af hensyn til corona-restriktionerne.

Luciabruden og hendes engleskare - de tager

altså bussen... Foto: Michael Thønnings



Lucia live - Vi er glade for vi kunne gøre det på denne måde og fik det til at lykkes, siger Morten Lind, der påpeger at eleverne også fik gået Lucia oppe på skolen.

- Men det foregik også udenfor i vores atriumgård, hvor dem der var tilbage på skolen kunne se det, men det blev også livestreamet via Teams (vist direkte via nettet, red.), så de elever der var hjemme kunne følge med og se det, hvis de havde lyst, siger han.

- De store har jo selv prøvet det og kan huske det, og de små har selv haft set det de andre år og har glædet sig. Derfor var det også så vigtigt, at det kunne lade sig gøre, siger han.

De syngende Luciabørn var alle elever fra 2. årgang på skolen i Stensved, hvoraf der var 14 med til at skabe glæde for de ældre. Se flere billeder i billedserien øverst.