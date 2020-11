Se billedserie Kira, Kaya, Mille, Elisa, Isabella, Emma, Alberte, Celina og Lia øver Luciaoptog og opstillinger. Fotos: Mille Holst

Lucia i en coronatid

Vordingborg - 29. november 2020

I Køng kirke bliver der øvet på højtryk, når ni piger forbereder årets Luciaoptog. Vi tog med på en øver. Hver onsdag mødes en lille gruppe børn med organisten i Køng Kirke. Det har de gjort siden efterårsferien, og det vil de gøre frem til anden søndag i advent, hvor de skal gå Lucia i Køng kirke.

- Vi har haft Luciaoptog gennem mange år og det er en tradition, at Køng kirke sørger for at lave Luciaoptog for for hele provstiet, fortæller organist Anette Jepsen Holm, der er den, der øver med pigerne.

- Vi har været i Bårse nogle år, fortæller hun, men har som oftest "kun" optrådt i Svinø og Køng kirke.

Coronaen sætter dog sin begrænsning på aktiviteterne i år, og man har derfor valgt kun at gå Lucia i den store Køng kirke i år, hvor man kan komme til at holde den nødvendige afstand. Det bliver så anden søndag i advent, 6. december, klokken 15.30.

- Man havde talt om at pigerne også skulle gå ude i mindelunden ved Svinø kirke, men det kan jo hænde at blæse eller regne eller fryse, fortæller Anette Holm, der derfor er tilfreds med beslutningen om kun at gå Lucia i Køng kirke i år.

Noget at være fælles om Årets Luciapiger er 8-9 år gamle, undtagen Kira, der er lillesøster til Kaya. De andre piger skal øve sig på ikke at tage helt så lange skridt, som de naturligt ville, for ellers kan Kira ikke følge med. men det kommer alt sammen med øvelsen.

Det er Alberte, der har fået lov til at være Luciabrud i år, og det glæder hun sig til. I det hele taget har de allesammen glædet sig til at skulle til Luciaprøve i Køng Kirke, og Anette Holm fortæller, at de ofte tager med hianden hjem fra skole, for at være lidt sammen inden de skal af sted til kirken. De i alt ni piger håber organisten at supplere med nogle lidt ældre piger fra sidste års Lucia. Men da de allerede har lært både sangene og måden, optoget skal foregå på, behøver de ikke være med til alle prøverne, fortæller Anette Holm.

Kira, Kaya, Mille, Elisa, Isabella, Emma, Alberte, Celina og Lia øver Luciaoptog og opstillinger. Foto: Mille Holst



Sangene er det letteste Pigerne øver Lucia-sangen, som skal opføres både som præludium, hvor de går ind i kirken, og som postludium, hvor de går ud igen. Sangen kan de udenad, så meget af sidste uges prøve går med at øve selve ind- og udgangen og selve opstillingen i kirken.

Senere skal der prøves kjoler, så udstyret kan blive i orden til anden søndag i advent. Det er en af kirkens frivillige, der fra år til år tager sig af kjolerne og sørger for at de er nyvaskede og nystrøgne samt at de passer årets Lucia-piger.

Mellem præ- og postludium skal pigerne synge nogle julesange.

- Der er en slags gudstjeneste, hvor de synger fire sange, fortæller organisten og remser tre af sangene op: "På himlen står en stjerne i sit skær", "Der tændes 1000 julelys", "Det første lys er ordet".

For at få stor nok afstand mellem pigerne under prøven, bliver de delt i to grupper, mens julesangene øves. Den ene gruppe sidder på en af kirkebænkene, den anden står foran klaveret under prædikestolen.