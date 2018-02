Lottomillionær giver pengene til frugtplantage

En 78-årig mand fra Vordingborg-området har vundet en million kroner uden at have nogle rigtige tal på sin lottokupon.

- Penge har aldrig interesseret mig. Vi har aldrig haft mange penge, men har altid haft nok til at klare os. Og nu er jeg 78 år. Det er begrænset, hvad jeg skal bruge af ting, og jeg får jo mad hver dag. Men jeg har da købt en stol, der er virkelig god at sidde i. Det var det eneste, jeg manglede, fortæller han.

De resterende penge vil han lægge i en fond, så hans to voksne børn, hans barnebarn og oldebarn kan få glæde af dem i fremtiden. Fonden skal investere i en frugtplantage på Fejø, der ligger nord for Lolland.

- Det skal være et sted, hvor der er plads til, at vi alle kan være samlet. Det betyder meget for mig. Og Fejø er sådan et smukt sted. Min kone, der døde af kræft for nogle år siden, er fra området og stedet betyder derfor meget for mine børn. Og så er der hilsepligt. Det kan jeg godt lide.