Lossepladsen skal blomstre

I sidste uge mødtes flere af politikerne i Vordingborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg for at så vilde hjemmehørende blomster ud på et af de arealer, kommunen har afsat til mere vild natur.

Naturvejleder Christina Kaaber-Bühler havde på forhånd gjort både arealet og frøene klar til såning, så politikerne kunne gå lige til sagen efter en hurtig rivning af den meget lerede jord. Frøene var blevet blandet med sand, for at gøre det nemmere at sprede dem på arealet og for at den kraftige vind ikke skulle få dem til at flyve helt andre steder hen. Men sandet har også en anden funktion:

- Der skal ikke så mange frø til at så et areal til, som vi tror. Det første år står blomsterne måske lidt spredt, men allerede andet år kommer de til at stå tættere, fortæller Christina Kaaber- Bühler og forklarer, at sandet gør det nemmere at så frøene ud.