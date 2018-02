Lollands Bank tjente 74 millioner

Lollands Bank, der i 2014 fusionerede med Vordingborg Bank, leverede onsdag endnu et årsregnskab med imponerende overskud - men i modsætning til mange andre banker med et lidt lavere overskud end i 2016, skriver Sjællandske.

Bankens basisindtjening er gået ned fra 64 til 58 millioner, og det skyldes især, at personaleudgifterne er steget fra 100 til 107 millioner kroner. Blandt andet er der udbetalt næsten en million kroner i fratrædelsesgodtgørelse, men det er ikke lykkes avisen at få en forklaring på det forhold.

Beløbet for nedskrivninger, altså tab på dårlige betalere, er for første gang vendt fra tidligere katastrofetal på over 100 millioner til denne gang at være et plus på 3,2 millioner kroner, og forrentningen af egenkapitalen er oppe på 16,5 procent.