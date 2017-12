»Ringe under overfladen« fra billedserien »Under overfladen«, der var med i opløbet om at blive udstillet permanent på Det Nationalhistoriske Museum på Fredensborg Slot. Serien er blandt de 25 billeder, ma kan se i Kulturarkaden.

Lokalt fotografi går verden rundt

- Billedet »Ringe under overfladen« er netop blevet offentliggjort i et stort amerikansk magasin, »Rangefinder«, som et af de mest spændende billeder i år. Slår man op på side 60, ligger det som et julegaveindstik til læserne. Det er taget ved Skånningen på Bogø, forklarer han og tilføjer, at der skulle flere skud til, før motivet kom i hus.