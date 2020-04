Et høringssvar om lokalplanforslaget for Skaaninge Bro Havn bliver sandsynligvis Bogø Lokalråds sidste »officielle« gerning, inden rådet opløser sig selv, så et lokalforum kan træde i stedet. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Lokalråd vil kigge på lokalplan for havn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalråd vil kigge på lokalplan for havn

Vordingborg - 28. april 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der findes endnu ikke noget lokalforum for Bogø, men bestyrelsen for Bogø Lokalråd, som ellers blev valgt sidste år med det ene formål at bane vejen for en stiftende generalforsamling i et kommende lokalforum, har midt i en stilstandsperiode alligevel fundet en ekstra opgave at tage fat på.

Lokalrådets formand, Martin Graff Jørgensen, har nemlig taget kontakt til Vordingborg Kommune for at sikre sig, at lokalrådet selv i en overgangsperiode også kan deltage i høringsfasen om et nyt lokalplanforslag for Skaaninge Havn Bro.

- Da vi kun har det formål at sikre, at der kommer et lokalforum, kunne man jo godt have valgt at sige, at vi ikke repræsenterer nogen borgere - men udvalgsformand Michael Larsen har sagt, at det står alle frit for at deltage i høringen, siger Martin Graff Jørgensen.

På kommunalbestyrelsens møde onsdag skal medlemmerne beslutte, om lokalplanforslaget for Skaaninge Havn Bro skal sendes i offentlig høring, og da sagen allerede er gået glat igennem de relevante udvalg, vil høringsfasen sandsynligvis løbe fra 1. maj til 26. juni. Lokalplanforslaget er kontroversielt på Bogø, da det - hvis det vedtages - kan bane vej for en kommunal ekspropriation af havneområdet ved Skaaninge Bro, og det er noget, der ikke huer matriklens ejere, Kjeld og Jane Sørensen, som i Sjællandske har givet udtryk for kritik af kommunens planer.

Den side af forslaget er dog ikke noget, Bogø Lokalråd har tænkt sig at gå ind i.

- Vi går ikke ind i det, der ligger bag forslaget. Umiddelbart handler det mest om, at vi gerne vil præsentere vores tanker om området, og som lokalråd er det selvfølgelig med udgangspunkt i, hvordan Skaaninge Bro udvikles i fremtiden, siger Martin Graff Jørgensen.