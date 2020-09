Se billedserie Omkring 40 tilhørere var mødt op til generalforsamlingen. Det er tilfredsstillende i en coronatid, hvor det er nødvendigt med både tilmelding, håndsprit og afstand, siger Klaus Lindegaard. Foto: Præstø Lokalforum

Lokalråd nedlagt: Nyt forum vil skabe dialog

Vordingborg - 09. september 2020

Det er slut med Præstø Lokalråd. I stedet har Præstø og omegn fået et lokalforum. Det blev besluttet tirsdag aften, hvor lokalrådet holdt sin sidste generalforsamling efterfulgt af stiftende generalforsamling i Præstø Lokalforum.

- Folk skal vænne sig til et nyt navn. Om det derudover gør en forskel, skal det nye lokalforum finde ud af, siger Klaus Lindegaard, tidligere formand for lokalrådet og nu formand for det nye lokalforum.

- Man skal passe på med at gentage det gamle. Det bliver et forum, hvor den rådgivende og meningsdannende rolle er nedtonet. I stedet skal vi fremover arbejde mere med dialog og samarbejder på tværs af foreninger og interessenter for at skabe en positiv udvikling i Præstø.

I det nye lokalforum kommer til at foregå i arbejdsgrupper. Der arbejdes videre med blandt andet trafiksikkerhed, børne- og ungeby, Blå Rute, støberihallerne og Det Grønne Præstø.

Samarbejdet med blandt andre handelsforeningen og andre råd og udvalg i byen fortsætter også, og så vil det nye lokalråd invitere til en foreningseftermiddag.

- Udfordringen er at få dem, der i forvejen er aktive i en forening, til at være med i endnu en forening. Derfor gælder det om at finde samarbejdsflader.

