Lokalråd: Hvad blev der af borgerinddragelsen?

- Vi synes jo, det er rigtig dejligt, at der kommer noget mere natur her, men vi undrer os over den manglende inddragelse, tilføjer lokalrådsmedlemmet, der samtidig står uforstående overfor, at kommunen har valgt en klasse fra Iselingeafdelingen i Vordingborg i stedet for at invitere en klasse fra den lokale Ørslev-afdeling til at plante folkeskoven.