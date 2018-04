Sådan ser en af Vordingborg Kommunes visualseringer af et eventuelt byggeri på cabaretgrunden ud. Flere hundrede folkelige protester bør få planen til at falde, mener Møn Nu, Stege og Omegns Lokalråd og Bygnings- og Bevaringsforeningen Møn. Heller ikke et byggeri i reduceret omfang vil være en gevinst for Stege, mener de.

Send til din ven. X Artiklen: Lokalplansag handler også om nærdemokrati Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalplansag handler også om nærdemokrati

Vordingborg - 20. april 2018 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over 200 borgere vendte tommelfingeren lodret nedad, da lokalplanforslaget for cabaretgrunden i Stege - Langelinie 48 - tidligere på året var i offentlig høring. Men forslaget lever alligevel fortsat videre, og i næste uge er det den samlede kommunalbestyrelse, der skal tage stilling til, om forslaget skal vedtages, trækkes tilbage, eller viderebearbejdes med et reduceret byggeri på grunden.

Den afgørelse er der flere, der ser frem til med spænding - blandt dem Leif Iversen, formand for Stege og Omegns Lokalråd, Michael van Deurs, formand for Møn Nu, og Rigmor Nielsen, formand for Bygnings- og Bevaringsforeningen på Møn.

Alle tre foreninger var og er højlydt imod et lokalplanforslag, der åbner op for boligbyggeri på grunden - og vælger et flertal i kommunalbestyrelsen alligevel at køre videre med planerne - om det så eventuelt bliver i mindre omfang - så er det et skidt tegn for fællesskabsfølelsen og nærdemokratiet i kommunen, mener de.

- Det er meget mærkeligt, at vi her har en sag, hvor man lokalt ikke ønsker et byggeri, og det heller ikke har overordnet betydning for kommunen. Hvorfor så overhovedet have en høring, hvis man ikke vil høre efter, spørger Rigmor Nielsen.

I Sydsjællands Tidende har borgmester Mikael Smed givet udtryk for, at der skal dialog til i sagen om Langelinie 48.

Leif Iversen har dog efterhånden svært ved at se, hvad det skal føre til.

- Vores indstilling er fortsat, at der ikke bør bygges på grunden. Det er et lidt mærkeligt udgangspunkt for dialog at gå imod alle de tilkendegivelser, der har været, siger Leif Iversen, mens Møn Nu ligger på samme linje:

- Vi er faste i kødet om at ønske den »grønne plet« friholdt for byggeri. Vi er ikke afvisende overfor samtale, men hvis facit er skrevet på forhånd, er der ikke meget af »duellere« om, siger Michael van Deurs.

De tre er dybt skeptiske overfor den kommunale ageren i sagen indtil nu. Ikke mindst hæfter de sig ved, at en indsigelse mod et byggeri på stedet, som er kommet fra Slots- og Kulturstyrelsen, tilsyneladende ikke har spillet nogen videre rolle i sagsbehandlingen, selvom netop denne indsigelse kan gøre det ualmindelig svært at komme igennem med et byggeri, selv hvis man ser bort fra de folkelige protester.

- Man kan spørge sig selv, hvorfor nogle politikere er så forhippede på at få bygget på grunden. Og hvis ikke alle er informerede om indsigelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen, så er det bekymrende, mener Rigmor Nielsen.

Vordingborg Kommune er i forvejen undervejs med en revision af den såkaldte »nærdemokrati-model« - som er den, der fastlægger retningslinjerne for samarbejdet med blandt andre lokalrådene. Hvordan det samarbejde vil gå fremover, vil den aktuelle sag være et pejlemærke for, mener de tre.

- Hvis de gennemfører en lokalplan med byggeri på grunden, så vil det være en hån mod demokratiet, siger Michael van Deurs, der udtrykker »skepsis overfor det kommende samarbejde«, hvis det bliver tilfældet.

- Jeg bliver lidt mismodig på nærdemokratiets vegne. Det er lidt trist at bruge så meget tid på en sag, hvis det så ender med, at vi bliver underkendt. Hvis vi lokalt ikke kan få gennemslagskraft i en sag som denne, med alle de reaktioner, der har været, hvor kan vi så, siger Leif Iversen.