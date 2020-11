Fabrikshaller står i dag på den tidligere gartnerigrund, som havnen gerne vil overtage. Foto: Nina Lise

Lokalplan skal sikre at havn får brobyggeplads

Vordingborg - 05. november 2020 kl. 05:12 Af J.C. Borre Larsen

Vordingborg Erhvervshavn har en plan. Den vil overtage Vejdirektoratets arealer på Masnedø, som tidligere blev brugt til gartneri, og som nu bruges til byggeplads for Storstrøm Bridge Joint Venture, der opfører den nye Storstrømsbro.

Derfor har erhvervshavnen med direktør Jan-Jaap Cramer i spidsen udarbejdet et udkast til en lokalplan, der skal sørge for, at området bliver udlagt til erhvervsområde.

- Lokalplanen skal sikre, at arealerne tættest på havnen kan udvikles til maritimt erhverv eller til erhverv, der relaterer til havnen, siger Jan-Jaap Cramer.

Fra Vejdirektoratets side oplyser projektleder Niels Gottlieb, at man ikke stritter imod.

- Vi har ikke noget at bruge arealerne til, når vi er færdige med at bygge den nye Storstrømsbro, og når vi har revet den gamle ned, siger Niels Gottlieb.

Flere virksomheder Uden en lokalplan vil staten skulle sende arealerne i offentligt udbud, når arbejdet med begge broer er overstået. Teoretisk kunne en privat investor overtage området. I stedet kan en kommende lokalplan bruges som ekspropriationsgrundlag for at få arealerne fra Vejdirektoratet over til kommunen.

- Med lokalplanen har kommunen hjemmel til at få området tilbage, så vi kan udvikle havnen betragteligt på land med eksempelvis et transportcenter og en maritim klynge af virksomheder, siger Jan-Jaap Cramer.

Flere virksomheder ved vandet vil også være med til at differentiere Vordingborg Havns indtægter, så man ikke er alt for meget afhængig af de varer, som ryger ind og ud over kajen.

- Vi bliver mere robuste i forhold til økonomiske konjunkturer. Hvis det bliver svære tider i landbruget, så er det alt det andet, som bærer havnen videre, siger Jan-Jaap Cramer.

Havnens oplæg til en lokalplan behandles lige nu i kommunen, inden det ryger videre i det politiske system og til høring.