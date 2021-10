Nyords kulturhistoriske miljø sikres for fremtiden med en ny bevarende lokalplan, mener disse fem borgere. Fra venstra er det Jens Andersen, Yrsa og Bent Hansen, William Houmann og Michael Stolt. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Lokalplan er »rettidig, nutidig omhu« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lokalplan er »rettidig, nutidig omhu«

Vordingborg - 08. oktober 2021 kl. 19:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Som før omtalt i Sjællandske er Vordingborg Kommune i færd med at få en ny, bevarende lokalplan for Nyord By på plads - en indsats, der som beskrevet i Sjællandske lørdag i sidste uge, møder en del kritik fra nogle borgere på øen. De mener, at kommunens forslag er skudt over målet og risikere at kvæle Nyord som et moderne samfund i udvikling - men på den anden side af sagen står også nogle andre borgere, som omvendt mener, at kommunen gør det rigtige med forslaget.

Disse fem borgere - William Houmann, Michael Stolt, Jens Andersen og Bent og Yrsa Hansen - understreger, at de ikke udtaler sig som en fælles gruppe med samme holdninger til alt. Eksempelvis har William Houmann og Michael Stolt i en separat gruppe indsendt deres eget forslag og kommentarer til en kommende lokalplan, mens Jens Andersen har været tovholder på Foreningen Nyords forslag til den nye lokalplan.

De to planer er ikke ens - men de fem kan godt blive enige om, at en ny lokalplan for Nyord By er ved at være bydende nødvendigt. Ikke blot fordi den gamle plan, der er baseret på en byplanvedtægt fra 1973, er utidssvarende med referencer til den gamle Møn Kommune og statslige styrelser, der ikke eksisterer længere, men også fordi, at der internt i Vordingborg Kommune med tiden har vist sig tegn på, at man er usikker på, hvordan planen skal tolkes.

- Vi har set i mange år, at Vordingborg Kommune ikke har kunnet lave præcise og klare regler for, hvad man må. Der er blevet udøvet skøn i hver enkelt byggesag, og det er ikke godt for retssikkerheden, siger Jens Andersen, der kalder det "rettidig omhu", at lokalplanen nu bliver opdateret.

- Rettidig, nutidig omhu, tilføjer William Houmann, der ikke mener, at diskussion om, hvor restriktive eller ikke restriktive reglerne skal være føre nogen steder hen.

- Der er ingen, der siger, at alt skal strammes op. Det handler om at gøre reglerne relevante og at sikre, at de ikke er tåbelige, og at de holder i fremtiden, siger han.

Han fremhæver især, at man i det nye forslag har medtaget en række huse, der ikke var omtalt i den gamle plan.

- I det nye forslag har de taget de små huse seriøst. I den gamle plan handlede det meget om de gamle gårde, hvor de nyere huse ikke rigtig blev regnet for noget. Det betyder også, at man som ejer af et af de nyere huse bliver opmærksom på, at man faktisk ejer noget værdifuldt, siger han.

84 af husene på Nyord - langt størstedelen - er registreret som bevaringsværdige. Her følger kommunen det såkaldte SAVE-register, der går fra kategori 1-9, med 1 som det mest bevaringsværdige. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der indført en bestemmelse om, at huse i kategori 1 til 4 ikke må rives ned.

- Det præciserer den nye plan på en måde, som den gamle ikke gjorde, det med at rive huse ned. Det kunne man godt forestille sig kunne være sket med den gamle plan - virkeligheden har vist, at det er noget, man gør nogle steder, siger Michael Stolt.

- Det er vel egentlig også det, der er hensigten. At sikre, at alt ikke bliver revet ned, så der bliver bygget store paladser i stedet for, tilføjer Yrsa Hansen.

Lokalplanforslaget har dog også medført, at nogle af byens huse er blevet opgraderet i henhold til SAVE-registreringen - altså er blevet vurderet endnu mere bevaringsværdige, end de var før. Her udtrykker Jens Andersen forståelse for de husejere i byen, som nu får restriktioner på deres huse, som de ikke havde før - og han opfordrer Vordingborg Kommune til at være lydhør overfor de bekymringer:

- Man må gå ud fra, at kommunen kan forklare, hvorfor husene er steget i klasse, så man ikke føler sig lemfældigt behandlet. Jeg går også ud fra, at kommunen er klar til at tage dialogen med den enkelte husejer om hvorfor, man mener det er den rigtige kategori, og ændre det, hvis man bliver enige om, at det er det ikke alligevel, siger han.

Den forståelse for reglernes baggrund går igen i de fems tilgang til lokalplanforslaget - for vigtigst af alt er, at reglerne skal være til at forstå:

- Det skal være sådan, at man kan begrunde alle vejledninger og begrænsninger. Selv den mest skeptiske husejer skal kunne forstå, hvorfor man ikke må lægge et aluminiumstag på sit hus, siger William Houmann - og lige så vigtigt er det, tilføjer han, at reglerne også er så klare og forståelige, at kommunen selv kan administrere effektivt efter dem:

- Der må ikke gå hele eller halve år med sagsbehandling, hvis man vil skifte sine vinduer ud, siger han.

Selvom de fem som sagt ikke er enige om alt vedrørende det nye forslag, kan de godt blive enige om én ting: Hvis Nyord ikke får en tidssvarende, klar bevarende lokalplan, så er den lille, historiske landsby i fare for at miste sit særpræg - om ikke i morgen, så engang i fremtiden.

- Det er en af de bedst bevarede landsbyer i Danmark. Så har man også en forpligtelse til at passe på noget, der er så gammelt, ellers kunne man godt frygte, at kulturarven forsvandt, siger Michael Stolt.