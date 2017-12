A. Rasmussens Finmekanisk Fabrik kommer til at ligge i den vestlige ende af erhvervsområdet lige ved siden af kommunens vej- og parkafdeling inden for den afmærkede cirkel.Illustration: Vordingborg Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Lokalplan ændres efter trussel om tilbagekøb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalplan ændres efter trussel om tilbagekøb

Vordingborg - 16. december 2017 kl. 06:16 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går sløjt med at sælge grunde på det nye erhvervsområde ved Afkørsel 41 mellem Stensved og Nyråd.

Derfor vil kommunen ændre lokalplanen, så flere typer virksomheder kan etablere sig.

Men ændringsforslaget har ikke vagt glæde hos A. Rasmussen Finmekanisk Fabrik, den første køber af en grund i den vestlige ende af området, og ejeren har truet med at annullere købet af grunden, hvis flere af ændringerne står ved magt, skriver Sjællandske.

Under den obligatoriske høringsperiode er indkommet ni svar, og flere af disse svar har påvirket en ændring af lokalplanforslaget, som har været behandlet i Økonomiudvalget og nu skal op i kommunalbestyrelsen.

Administrationen har lagt op til, at der kan være restauranter, men den idé blev sløjfet, da sagen kom op i Teknik- og Miljøudvalget.

Virksomheden har købt grunden under forudsætning af at kunne støje, og ejer Rene Rasmussen var bange for at blive mødt med krav om at støje mindre, hvis der kommer en eller flere restauranter.

Rene Rasmussen er tilfreds med, at restauranter er røget ud af lokalplanforslaget. Derimod har han ingen indsigelse mod en kiosk på en tankstation eller andre butikker i forbindelse med en virksomhed.

- Det var lige præcist et krav om at blive pålagt at støje mindre af hensyn til restaurantgæster, vi var bange for, siger han til Sjællandske.

En anden indsigelse fra finmekanikfabrikken er mod en vej tværs gennem grunden.

Landskabsarkitekt Dorit Mahler Jensen fra Afdeling for Plan og By forklarer, at vejen blev foreslået for at skabe en fortsættelse af den lige vej fra rundkørslen til kommunens grund i den vestlige ende af erhvervsområdet.

Men den vej er nu strøget, og det skaber også glæde hos Rene Rasmussen, som synes, at han er blevet mødt positivt af kommunen.

Vejdirektoratet har sagt nej til en vej fra kommunens park og vejanlæg direkte ud til Mønsvej. Det kan direktoratet gøre, for Mønsvej er ikke en kommunal vej. Den stikvej er nu fjernet, men til gengæld bliver der projekteret en vej i den sydligste ende af A. Rasmussens grund, så kommunens biler kan komme ind og ud via rundkørslen.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har gjort indsigelse mod en reklamepylon på 15 meter og mulighed for bygninger med en højde på 18 meter. Det får dog ikke administrationen til at fjerne højderne fra forslaget. I svaret står der bl.a.:

»De i planforslagene fastlagte byggehøjder vil have som konsekvens, at byggeriet opleves mere markant og dominerende, men de er fastlagt i det ønske at kunne tiltrække flere erhvervsvirksomheder end den nuværende lokalplans maksimale byggehøjde på 8,5 meter vurderes at give mulighed for. Såvel lokalplanens graduering af byggehøjderne inden for området som de fastlagte afstande til den gennemgående vej, søger at mindske de landskabelige konsekvenser den øgede byggehøjde i området vil have.«

DN påpeger også, at en reklamepylon kan være ulovlig i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Det medgiver kommunen, men kun sålænge området ikke har »bymæssig karakter«. Det skriver Sjællandske.