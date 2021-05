Der er allerede en masse natur på Jungshoved, men der kan gøres endnu mere for at sikre biodiversiteten og øge tilflytningen ved hjælp af grønne tiltag, mener man i Jungshoved Lokalforum. Her er det den gamle slotsbanke ved kirken. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Lokalforum slår et slag for meget mere natur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalforum slår et slag for meget mere natur

Vordingborg - 23. maj 2021 kl. 05:22 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

På grund af coronarestriktionerne var det kun en meget lille flok, der kunne mødes til pop op møde på Jungshoved i onsdags. Det var kun Jungshoved Lokalforums bestyrelse og et udsnit af lokale politikere, der var inviteret til mødet, som mere fik form af et køkkenbordmøde uden nogen fast dagsorden eller ordstyrer.

Fra kommunens side deltog Else-Marie Langballe Sørensen (SF), Eva Sommer-Madsen (V), Daniel Irvold (K) og Nikolaj Reichel (S).

- Vi fik nogen rigtig gode diskussioner om visionerne i vores lokale udviklingsplan i forhold til, hvordan vi kan fremme natur, miljø og bæredygtige virksomheder, forklarer næstformand Jørgen B. Svendsen fra Jungshoved Lokalforum.

- Vi ved, at de to væsentligste ting, der får folk til at bosætte sig på Jungshoved, er vores varierede natur og det stærke lokale fællesskab. Vi vil gerne se på, hvordan vi kan fremme de elementer med for eksempel nye partnerskaber, forklarer Jørgen B. Svendsen, der oplevede en meget stor velvillighed blandt de lokalpolitikere, der deltog på mødet.

- Der sker jo allerede en masse godt herude i forhold til private skovrejsninger, kommunalt finansierede naturprojekter og byfornyelsesprojektet, der har fået naturen helt ind i Jungshoved by, forklarer næstformanden.

- Men vi vil gerne se på, hvordan vi kan gøre endnu mere for et grønnere Jungshoved, for vi tror på, at det er nøglen til en større bosætning, tilføjer han.

Nyt udvalg skal i spil Jungshoved Lokalforums grønne planer passer perfekt ind i tidsånden, og derfor kom der på onsdagens møde også mange indspark til, hvordan man i langt højere grad kan benytte de tiltag, der allerede er undervejs rundt om i kommunen. Det gælder blandt andet kommunens »Vilde Vordingborg«-kampagne og den nye bæredygtige turismestrategi. Desuden skal kommunens nye paragraf 17, stk. 4-udvalg for mere natur også bringes på banen.

- Vi blev enige om, at vi skal have inviteret det nye udvalg ud til et temamøde på Jungshoved, forklarer Jørgen B. Svendsen og tilføjer, at udvalgets formand, Daniel Irvold (K), deltog på onsdagens møde.

Der var også på mødet er forslag om, at man på halvøen skal arbejde mere systematisk sammen med Den Danske Naturfond. Fonden var med til at realisere Naturområde Sydgården ved Roneklint, der har fokus på løvfrøerne. Et projekt, der på få år er blevet en kæmpe succes.

- Fonden går også ind i større naturområder. Det har den primært gjort i Jylland, men det så vi da også gerne på Sydsjælland, fortæller Jørgen B. Svendsen.

Vil med i ny destination På turismeside vil man gerne koble sig på de projekter, der er undervejs i Præstø. Blandt andet det projekt, som Rasmus Evind er i gang med, hvor Præstø Fjord skal samles til en fælles turistdestination.

- Vi betragter os som Præstøs bæredygtige baghave, så selvom vi ligger uden for fjorden, så giver det god mening at samarbejde om det til gavn for turisterne, forklarer Jørgen B. Svendsen.

Han tilføjer, at man på Jungshoved havde planlagt et arrangement samtidig med, at der skulle være Gyldne Dage i Præstø, men det er nu rykket, så man i stedet kan bakke op om aktiviteterne inde i Præstø.

Alt i alt er næstformanden meget godt tilfreds med det noget usædvanlige møde med politikerne.

- Vi fik en masse gode idéer. Noget kan vi gøre i morgen. Andet skal vi måske arbejde med i løbet af de næste 10 år, forklarer han.