Lokalforaets generalforsamling foregik i det tidligere medborgerhus i Kirkeskoven, der nu er blevet til teaterhuset Pavillon K, hvor man også fik en snak om, hvordan huset stadig kan bruges af byens borgere. Foto: Lars Christensen

Lokalforum savner medlemmer

Vordingborg - 29. maj 2021 kl. 21:21 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Selvom der er bred opbakning til Vordingborg By Lokalforums arbejde for børn og unge, så er der ingen, der gerne vil være med til at føre planerne ud i livet.

I hvert fald lykkedes det ikke lokalforaet at få valgt flere medlemmer ind i bestyrelsen på torsdagens generalforsamling, og derfor er man nødt til at fortsætte med kun tre medlemmer.

De fleste af de fremmødte til generalforsamlingen var tidligere lokalrådsmedlemmer, der enten føler, at de har udtjent deres værnepligt nu, eller at de ikke kan forene sig med skiftet fra lokalråd til lokalforum.

Det nye formål med foraet er at samle områdets foreninger og frivillige om Vordingborg bys udvikling, for at gøre det til et attraktivt sted at bo og leve. Formålet er endvidere at skabe det bedst mulige samarbejde og dialog med politikere og administrationen i Vordingborg Kommune om byens udvikling.

Selvom det tydeligvis ikke skotter med frivillige ildsjæle i Vordingborg by, så er det dog endnu ikke lykkedes at få dem knyttet til lokalforaet, og det skal der arbejdes målrettet på, fortæller Line Dahl Abildgaard, der understreger, at man stadig godt kan nå at blive knyttet til foreningen, hvis man brænder for en særlig sag eller gerne vil hjælpe med byens udvikling. Så kan man så at sige komme i prøve frem mod næste års generalforsamling.

Man kan læse mere om lokalforaets arbejde på www.voresvordingborg.dk og på foraets facebook-side.