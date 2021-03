Entreprenørerne er gået i gang med at etablere adgang fra Jungshovedvej til byggeriet af den nye daginstitution. Det arbejde kan man lige så godt fortsætte, siger Klaus Lindegaard. Foto: Nina Lise

Lokalforum: Vej er jo allerede halvt anlagt

Politikerne har afvist at anlægge en adgangsvej til den nye daginstitution i Præstø via Jungshovedvej, fordi det er billigere at benytte den eksisterende Rugvænget.

Men nu har entreprenørerne tilsyneladende indset, at det vil være håbløst at fragte byggeelementer, byggematerialer og store maskiner ad en smal og snoet villavej. Derfor er de begyndt at etablere en adgangsvej fra Jungshovedvej.