Hvem skal efterfølge Ann Busch (AL) i kommunalbestyrelsen? Det bliver afsløret 15. marts, hvem der stiller op for Alternativet. Her ses Ann Busch med sine to elskede hunde, Batman og Brorson foran hendes værtshus Kafé Ann?én. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Lokalformand tror på Alternativets fremtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalformand tror på Alternativets fremtid

Vordingborg - 08. februar 2021 kl. 18:30 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Alternativet på landsplan har valgt ny formand, og det har udløst en ikke uventet lykønskning fra partiets forperson i Sydsjælland Jan Allan Andersen.

Men med det voldsomme antal udmeldelser af partiet og Ann Buschs udmelding om, at hun ikke genopstiller til kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune, ser det vanskeligt ud i det sydligste Sjælland.

Alligevel tror Jan Allan Andersen på projektet.

- Vi har lagt lokalafdelingerne i Næstved, Vordingborg. Faxe og Stevns sammen, så vi ikke skal koncentrere os så meget om det organisatoriske, men mere om politikken. Det gjorde vi den 22. november sidste år, fortæller han.

Hvem der skal bære faklen videre i Vordingborg Kommune, ved han ikke endnu. Der er opstillingsmøde 15. marts.

- Men vi har nogen, der ikke vil udelukke, at de stiller op, siger han hemmelighedsfuldt.

Bæredygtighed

Jan Allan Andersen mener, at Alternativet har haft indflydelse på den førte politik i den nuværende periode, der slutter i år.

- Arbejdet i kommunalbestyrelsen har sat en ny retning. Der er kommet bæredygtighed med i beslutningerne, mener han.

Han hæfter sig også ved, at Ann Busch ikke melder sig ud af Alternativet. Hun vil bare ikke længere være medlem af kommunalbestyrelsen.

I tænkeboks

Ann Busch bekræfter, at hun bliver og vil hjælpe de kandidater, der stiller op til kommunalbestyrelserne i Sydsjælland. I Vordingborg Kommune ved hun, at en kvalificeret kandidat overvejer, om han/hun stiller op.

- Der er en spiller, der er gået i tænkeboks. En som kender det kommunale system og kommunen som arbejdsplads rigtig godt, siger hun.

For at finde ud af, hvem personen er, skal vi frem til efter opstillingsmødet 15. marts.

En af kandidaterne ville have, at Ann Busch selv skulle stå på stemmesedlen for at tiltrække stemmer. Men det vil hun ikke.

- Hvad så hvis jeg bliver valgt? Så skulle jeg trække mig tilbage og overlade pladsen til nummer to! Det vil jeg ikke, for det er at snyde vælgerne, siger Ann Busch, som ikke har noget til overs for den slags metoder. I forvejen er hun harm over de 11 ud af 20 medlemmer af landets kommunalbestyrelser, som var med i Alternativet, men er hoppet over til andre partier.

Svær fremtid

Ann Busch bakker op om Francisca Rosenkilde som ny formand, selvom hun stemte for en anden. Men hun anerkender, at det bliver svært at løfte Alternativet.

- Jeg tror ikke, at projektet er dødt, men det ser ikke godt ud, erkender hun.

Mandag kom en ny meningsmåling, der giver Alternativet en procent af stemmerne til Folketinget.