På den tomme forsamlingshusgrund mellem kirkens parkeringsplads og skolen vil man lave et nyt byrum med blomstereng, sti og plads til ophold, men lokale vil gerne selv indrette pladsen. Illustration: Vordingborg Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Lokale vil overtage tidligere forsamlingshusgrund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale vil overtage tidligere forsamlingshusgrund

Vordingborg - 08. november 2020 kl. 20:32 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Hvad skal der ske med forsamlingshusgrunden i Ørslev? Efter nedrivningen af den historiske bygning, står byen nu tilbage med en stor, tom grund midt mellem kirke og skole.

Hos Vordingborg Kommune har man tegnet en skitse for et nyt grønt byrum med nogle parkeringspladser, en blomstereng med hjemmehørende arter, der kun skal slås en gang om året, en enkel grussti samt et par borde-bænke-sæt.

Kommunens plan har været selv at anlægge det nye byrum, men nu har Ørslev Lokalråd og Udby-Ørslev Menighedsråd meldt sig på banen med en alternativ plan.

Lokalråd og menighedsråd foreslår, at kirken kan få overdraget den tomme grund for et symbolsk beløb sammen med de 0,6 millioner, som kommunen har sat af til at indrette pladsen.

På den måde vil de lokale selv kunne indrette pladsen, så den bliver til størst mulig glæde for hele byen, lyder argumentet.

- Vi vil gerne have noget lokal styring på det her projekt, lyder det fra Bent Maigaard fra Ørslev Lokalråds bestyrelse.

- Vi er ikke altid så begejstrede for vedligeholdelsesniveauet af de kommunale arealer, og det her er en så central plads i byen, så den vil vi meget gerne have kommer til at se ordentlig ud, tilføjer han.

Lokalrådets og menighedsrådets ønsker møder bred politisk opbakning. På det seneste plan- og teknikudvalgsmøde gik et enigt udvalg ind for et salg af grunden.

- Når borgere henvender sig med initiativer, så synes vi, det er en god idé at være imødekommende. Vi er glade for, at de påtage sig ejerskabet af grunden, forklarer udvalgsformand Michael Larsen (R).

Der er dog den udfordring, at kommunen ikke rent juridsk kan overdrage grunden til kirken. Den skal i udbud og sættes til salg til markedspris. Det bliver dog på det vilkår, at pladsen skal anvendes til offentlig parkeringsplads og ophold, og at pladsen skal indrettes i forhold til den godkendte skitse for området.

- Det er ikke sikkert, at det er kirken, der ender med at kunne købe grunden, men hvem skulle ellers være interesseret i at købe sådan en plads.

Hos Ørslev Lokalråd er man meget begejstrede for, at politikerne bakker op om et salg af grunden, også selvom det ikke er sikkert, at kirken bliver køberen.

- Vi håber, at vi kan være med i udbuddet. En af de ting, vi kunne være nervøse for, er at nogen køber den for at indrette betalingsparkeringsplads, hvilket vi bestemt ikke ønsker, fastslår Bent Maigaard.

Han ved, at flere andre lokale har haft ønsker om alt fra en ny legeplads til en skaterbane og en hundeskov.

- Vi synes nok ikke, at det er det rette sted til sådanne ting lige ud til en trafikeret vej, men idéerne er jo gode nok, så vi er meget lydhøre for at finde plads til det andre steder i byen, tilføjer han.