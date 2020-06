Lokale talenter skal styrkes med nyt musikalsk samarbejde

Det er nu, at lokale artister og bands skal melde sig på banen, hvis de vil være en del af et unikt talentudviklingsprogram.

Det regionale spillested Stars har sluttet sig til det dansk/svenske projekt Popkorn Nordic, der giver udvalgte musikere mulighed for at møde den danske og svenske musikbranche og spille på de store scener.

Formålet med Popkorn Nordic er at forbinde Sjællands og Skånes talentlag via livekoncerter, netværksarrangementer og seminardage, hvor upcoming artister og bands kan få hjælp til at udvikle sig.