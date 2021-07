Se billedserie Madlavningen foregår under åben himmel. Råvarerne kommer primært fra egen køkkenhavn. Her ses Lennard Petersen og engelske Karen White. Foto: J.C. Borre Larsen

Lokale skal få øjnene op for nyt naturhotel

Vordingborg - 24. juli 2021 kl. 13:48

Mens regnen silede ned i maj, knoklede tre restauratør-venner fra København med at åbne et naturhotel på et tomt græsareal i Stensved.

Coronakrisen havde sat Lennard Petersen, Karen White og Alexandra Ek skatmat. De havde måttet dreje nøglen til den ene af deres to restauranter i København. Den anden, en italiensk, var tvangslukket. Men i stedet for at sidde med hænderne i skødet havde trekløveret fået ideen til et udendørs-område med luksus-telte, spa, sauna, køkkenhave og skov-restaurant.

1. juni åbnede Babbo Woods, som er naturhotellets navn. Sommeren igennem har Babbo Woods haft gæster, som har overnattet og spist i den vilde natur. De kommer primært fra København. Derfor ser ejerne bag Babbo Woods gerne at også lokalbefolkningen får øjnene op for det nye sted.

- Vi har lige skullet finde rod for at få tingene til at køre. Men nu vil vi ud og snakke med de lokale for at fortælle, at vi er her, siger Lennard Petersen.