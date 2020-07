Der findes store mængder af lækre fødevarer produceret på Møn og Sydsjælland, men det kan være svært at se det store billede. Det vil House of Møn i samarbejde med Kultivator og Biosfære Møn rette op på med fælles platform, brand og markedsføring. Arkivfoto

Lokale produkter skal hjælpes ind under fælles paraply

Vordingborg - 04. juli 2020 kl. 07:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der findes et væld af gode, lokale fødevareprodukter på Møn og Sydsjælland, med små og store producenter i ryggen - men nogen fælles, letgenkendelig profil har de ikke.

Det vil House of Møn gerne gøre noget ved i et nyt projekt, hvor der samarbejdes med Kultivator og Biosfære Møn - og nu har projektet fået støtte af både Vordingborg Kommune med 120.000 kroner og Erhvervsministeriets landdistriktpulje, der har givet næsten en kvart million.

Med de penge i ryggen vil House of Møn som projektleder nu gå i gang med at videreudvikle tankerne bag, som handler om eksempelvis en fælles platform for produkterne, fælles branding og ikke mindst tre store fødevareevents til næste år.

- Der er en kæmpe skov af lokale producenter, som vil blive en del af projektet. Vi har i forvejen Dark Sky, Camønoen og Biosfære Møn, der er tre topbrands, som er kørt geografisk i front. Det her er så tænkt som det fjerde ben, siger Simon Zachodnik fra House of Møn.

Hovedtanken er at skabe et brand, som de lokale fødevarer kan komme ind under som en overbygning/paraply, i stedet for, at de hver især står alene.

- Idéen er at få strømlinet den fælles historie, så det bliver lettere at brede budskabet ud om de gode lokale fødevarer både til borgerne på Møn og Sydsjælland til turisterne. Det kan godt være svært at gøre kommunikationen effektiv, når man står alene med det, siger Simon Zachodnik.

Projektet tænkes søsat på den anden side af sommerferien, og vil blandt andet indeholde netværksmøder, produktkendskabsture og udviklingsforløb, men først til næste år vil man for alvor vende sig udad i projektet, som fra foråret planlægges også at føre til udstillinger og tre større fødevareevents i samarbejde med handelsstandsforeningerne i de tre købstæder i Vordingborg Kommune.

Med projektets gennemførelse håber House of Møn og samarbejdspartnere at give et skub frem til ikke blot salget af produkterne, men også turismen i de områder, hvor de markedsføres.

- Det skulle gerne kunne gøre begge dele. Lige nu kan fødevaredelen være svær at kommunikere til turisterne - altså hvordan man oplever det bedst, siger Simon Zachodnik.