Lokale frygter havneplaner

- nu kommer der borgermøde

Vordingborg - 08. december 2020 kl. 15:58 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Erhvervshavnen bliver ved med at udvide og vil nu lave solceller på vandet. Der bliver dog et borgermøde, før man beslutter det endeligt. Er der tale om at den udskældte og aflyste "fase 5" af havneudvidelsen ved Erhvervshavnen i Vordingborg er på vej tilbage? Det frygter en række borgere efter megamøllerne på 180 meter og senest det, der kan blive landets første store flydende solcelleanlæg, har været i høring og oppe på teknikudvalgsmødet.

Her er nemlig lagt op til at havnen forlænges udad, så en endnu større del af Ore vil kigge mod de driftige erhvervsarealer, fremfor fjerne kyster.

- Men jeg synes vi havde en god snak på udvalgsmødet, og der blev vi enige om, at vi holder et borgermøde, fortæller udvalgsformand, Michael Larsen (R).

Der var ellers - fra forvaltningens side - lagt op til at sagen bare skulle køres igennem, men politikerne giver altså alligevel borgerne en mulighed for at få luftet bekymringerne.

- Vi ved godt der er meget opmærksomhed på havnen, så derfor holder vi mødet - i den form det nu kan blive, siger formanden, der påpeger at det endnu ikke er fastlagt hvornår, men at det bliver i løbet af høringsperioden, der slutter den 12. februar.

I forhold til udbygningen fortæller formanden dog, at det er andet byggeri end det der lå i den gamle etape 5, og at det "stort set ikke vil være synligt", på den måde det anlægges.

- Men vi skal selvfølgelig lytte, siger han og understreger at der ikke ligger noget fast, således at borgerne kan være med til at påvirke hvordan havnen skal udvikles.