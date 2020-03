Tina Olsen, formand for Møns Handelsstandsforening, håber, at kunderne vil tage godt imod det nye tilbud om webhandel med mønske butikker. Arkivfoto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Lokale butikker åbner for webhandel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale butikker åbner for webhandel

Vordingborg - 29. marts 2020 kl. 07:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har aldrig været mere vigtigt end nu, at man støtter det lokale handelsliv, hvis man gerne vil sikre, at de butikker der er der nu, også er der på den anden side af coronakrisen. Og nu får de lokale kunder en hjælpende hånd i form af en ny hjemmeside, hvor man kan finde, købe og få leveret tilbud fra de mønske butikker.

Hjemmesiden www.vielskermoen.dk er blevet til med støtte fra Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv og gik i luften klokken 10 fredag. En del butikker er allerede tilmeldt, men flere ventes at komme til, og butikkerne kan til hver en tid melde sig til.

- Jeg har været rundt til de butikker, der holder åbent i Storegade, og rigtig mange vil gerne være med, men det er også kommet bag på dem, så det tager jo lidt tid, siger Tina Olsen, formand for Møns Handelsstandsforening.

Hjemmesiden fungerer således, at butikkerne kan melde sig til med op til fem tilbud af gangen.

- Men tilbudene kan skiftes ud når som helst, efterhånden som butikkernes lager ændrer sig - det er helt op til, hvad den enkelte butik gerne vil have med, forklarer Tina Olsen, der håber, at de mønske kunder vil tage godt imod denne mulighed for at støtte det lokale handelsliv.

Konkurrencen fra internethandel har i årevis reddet lokale butikker som en mare, men Tina Olsen har ikke noget bud på, om en løsning som den, der nu er fundet, kunne have taget kampen op mod nettet tidligere. Til gengæld er hun ikke i tvivl om, at det nye initiativ kan vise sig at have en effekt på længere sigt.

- Fremadrettet kan det blive ret godt. Kunderne kan støtte de lokale butikker, som så kan vise, hvor meget vi egentlig kan. Jeg synes, det er godt, at vi har sådan noget at stå sammen om nu. Her i coronakrisen er der jo ingen facitlister, og vi må selv ud at opfinde noget hele tiden, siger handelsstandsformanden.