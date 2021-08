Se billedserie Det er kommet et hav af nye solgt-mærkater på oversigtskortet for Antonibakken. Det er den lokale tømrermester Jess Juhl Andersen, der nu har sat sig på hele den gule del af området. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Lokal tømrer har købt hele bygaden i nyt boligområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal tømrer har købt hele bygaden i nyt boligområde

Vordingborg - 03. august 2021 kl. 05:27 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Med et enkelt snuptag er der pludselig kommet mange nye røde »Solgt«-mærker på oversigtskortet over Antonibakken.

Hele den lange zigzaggede midtervej i det nye boligområde ved Præstø er nu blevet solgt, og det er en lokal køber, der har meldt sig på banen.

Tømrer Jess Juhl Andersen fra Juhl Andersen ApS bekræfter over for Sjællandske, at det er ham, der har købt stort ind i det nye boligområde.

Solgt-mærkerne blev sat på oversigtskortene torsdag i sidste uge, og Jess Juhl Andersen understreger da også, at købet endnu er meget nyt.

- Vi skal i gang med at have kigget på det, når vi kommer tilbage fra sommerferien. Vi kender ikke priser, og vi er heller ikke sikre på størrelserne endnu, forklarer han og opfordrer samtidig interesserede boligsøgende til at slå koldt vand i blodet.

Tømrermesteren forventer først at have helt styr på byggeplanere i løbet af efteråret. Håbet er dog hurtigst muligt at få byggetilladelserne på plads, så man kan gå i gang med den første prøveblok med seks lejligheder.

I modsætning til vængerne, hvor der bygges parcelhuse med godt med luft, er den centrale vej på Antonibakken tænkt som en tætbygget bygade. Interesserede købere på bakken har været bekymret for, at der ifølge lokalplanen kan bygges helt op til to en halv etage, men Jess Juhl Andersen understreger dog, at der ikke vil blive bygget i den fulde højde. Han har planer om at bygge to forskellige typer huse i henholdsvis halvanden og to plan.

- Det skal sikre, at der kommer rigtig meget spring i facaderne. Når man skal bygge sådan et sted, så er det vigtigt, at det bliver et interessant byggeri, forklarer han og tilføjer, at det også er derfor, at han i sidste ende købte næsten hele bygaden.

Han havde egentlig til at starte med kun købt en mindre del af strækningen i form af tre grunde, der blev købt tilbage i april i år. Her i juli har han dog fulgt op med yderlige seks grunde.