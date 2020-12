Karina Fromberg, spidskandidat for Venstre i Vordingborg, håber at Inger Støjberg fortsætter i partiet. Foto: J.C. Borre Larsen

Lokal spidskandidat ser op til Støjberg

Inger Støjberg er ikke længere næstformand for Venstre, efter at hun trukket sig på formand Jakob Ellemann-Jensens opfordring. Det skyldes uenigheder, om Venstres syn på en eventuel rigsretssag mod Inger Støjberg. I Venstres lokalforening i Vordingborg ærgrer Karina Fromberg, der er partiets gruppeformand og spidskandidat til borgmesterposten, sig over den interne ballade, men hun bakker op om Ellemann-Jensens beslutning.