Lokal opfinder med hele verden som sin arbejdsplads

Der er ikke en kunde der er for stor eller for lille for Morten Kristensen, hvis opfindelser er udviklet både til bilindustrien over hele verden og til private haveejere. Vi har besøgt opfinderen, der er drevet af nysgerrighed og glæden over at få ting til at virke.

Hvis du er haveejer og har haft muldvarpe på besøg, så har du højst sandsynlig også stiftet bekendtskab med en af Morten Kristensens opfindelser - muldvarpesaksen.

Morten Kristensen er opfinder og har igennem 50 år opfundet større og mindre maskiner, hjælpemidler og dimser, som alle bliver produceret i hans 500 kvadratmeter store værksted i Præstø.

- Jeg elsker simple løsninger, fordi de ofte er mere anvendelige og gennemtænkte, til glæde for alle, siger han om sit arbejde.

Muldvarpesaksen er et populært produkt blandt

Den føromtalte muldvarpesaks søgte og fik Morten Kristensen for 15 år siden både patent og EUs designbeskyttelse på, og i mange år har den kunnet fås i landets byggemarkeder, men de seneste fem år har et kinesisk kopiprodukt med masser af plastik fortrængt originalen i rustfrit stål, der derfor nu kun fås via Morten Kristensens eget firma, Modan. Det ærgrer Morten:

- Der er jo ingen udvikling i kopiproduktet. Det vigtige er jo, at der er udvikling og at der er tænkt over det, synes han.

Laver egne maskiner På værkstedet i Præstøs industrikvarter står adskillige maskiner, som Morten Kristensen selv har bygget. Blandt andet har han måttet lave en maskine, der skal konstruere de fjedre, han bruger i muldvarpesaksen. Han forsøgte først at få et fjederfirma til at lave dem for sig, men det kunne de ikke, så måtte han gøre det selv.

Her står også en anden maskine, som Morten selv har bygget. Den bukker metallet til muldvarpesaksens ben og laver huller, så saksen kan samles.

- Det er jo rablende vanvittigt at lave sådan en maskine, for jeg ved jo ikke, hvor mange, der vil købe saksen. Men hvis ikke jeg har maskinen, bruger jeg for meget tid på at lave tingene, siger han og fortæller at han dog har solgt omkring 40.000 eksemplarer af muldvarpesaksen gennem tiden.

Morten Kristensens seneste opfindelse er en

Seneste opfindelse Mortens seneste opfindelse er en tagrenderenser, og den er der ifølge Morten ved at komme godt salg i.

- Folk kan jo ikke nå op i tagrenden og så håber de bare, at der ikke er noget i den, siger han og forklarer, hvordan tagrenderenseren virker:

- Man skubber ganske enkelt skidtet ned i nedløbsrøret, og det vand, der står i tagrenden, skyller efter, fortæller Morten Kristensen.

Selve mekanismen er i rustfrit stål og monteret på en teleskopstang, som kan justeres alt efter, hvor langt der er op til ens tagrende.

"Hovedet" bliver skåret i ét stykke metal, resten samles i en maskine, som Morten naturligvis selv har konstrueret.

Opfindelse på opfindelse Morten Kristensen har et hav af opfindelser bag sig. Blandt andet har han konstrueret en rundsav, der saver rundt.

- Folk tror ikke, det kan lade sig gøre, men det kan det altså, siger Morten, der ofte må vise folk en opfindelse i aktion, for de tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre.

- Men man skal da ikke lade sig begrænse af, hvad andre tænker, siger han og leverer også dele til blandt andet Tempur, der producerer sundhedsmadrasser.

- Jeg har også lavet relativt komplicerede maskiner til blandt andet bilindustrien, fortæller Morten Kristensen, der har kunder i dén branche i blandt andet Gent, Detroit og fjernøsten herunder Japan.

Nogle gange har han lavet maskiner til dem, som de efterfølgende har fået leveret til deres fabrikker, andre gange har han stået for produktionen i Præstø - hvilket i perioder har betydet at der er blevet arbejdet døgnet rundt på værkstedet.

I det hele taget er det mest udenlanske firmaer, han har udviklet og opfundet ting til - ikke fordi, han har opsøgt udlandet; det er bare sådan det er blevet.

- Jeg er ikke særlig god til sprog, men det er da gået alligevel, konstaterer han.

Morten Kristensen lægger dog ikke skjul på, at han lige fra begyndelsen havde en ambition om at forhandle på verdensplan. Det er blandt andet også derfor hans virksomhed hedder Modan.

- Morten Kristensens maskinfabrik - det dur ikke, siger han og griner.

En særlig maskine til at rulle papir om. Den

øverste del kan sænkes ned, hvorefter papirrullen

Ikke svær at overtale Hos Modan bliver også produceret nogle maskiner, som ruller beholdere til opbevaring af blandt andet krudt.

Han blev i sin tid kontaktet af firmaet bag beholderne, som havde et problem:

- De havde en tromle, som papiret blev viklet om. Men når de skulle have papiret af, var det vådt og så havde de ikke en jordisk chance for at få det af. Derfor lavede jeg en tromle til det, siger Morten og forklarer, at han udviklede en tromle, hvor en del af kernen kan skubbes ind mod midten, hvorved der frigøres luft, så papirrullen udenom bliver løsnet og derefter er lige til at tage af.

Det lyder måske meget simpelt, men Morten Kristensen har brugt mange arbejdstimer på først at udtænke løsningen og siden at få den bygget. Selv går han ikke så meget op i, hvor mange arbejdstimer, der egentlig går med udviklingsarbejdet; han er mest af alt nysgerrig efter at finde ud af, hvordan et problem kan løses.

- Jeg er altid i gang med et eller andet og har altid noget, jeg synes det kunne være sjovt at forsøge at lave, fortæller han og fortsætter:

- Jeg er ikke så svær at overtale til at gøre forsøget.

Af samme grund plejede hans smede også at sige:

- Hvis nogen siger til Morten, at det der er noget, der ikke kan laves, så går han helt i selvsving over det.

Tager sig tid Morten Kristensen har gennem tiden haft mange smede ansat i sit firma, men de senere år har han varetaget produktionen alene.

- Værkstedet er min hule, siger han og fortsætter:

- Jeg bliver ved med at arbejde, som jeg altid har gjort, siger han på trods af at fødselsattesten viser, at mange andre på hans alder for længst ville være gået på pension.

- Jeg har været skide heldig, at tingene har flasket sig for mig. Jeg glæder mig til at komme i gang hver dag, slutter Morten Kristensen, der, selvom han ikke synes der er timer nok i døgnet til alt det, han gerne vil nå i værkstedet, trods alt altid har tid til at drikke en kop kaffe og spise en basse, når folk kigger forbi på Værkstedsvej.