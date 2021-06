Lokal by præsenteres som mønsterby

Fransk Forår er et eksempel på, hvordan det ved mange aktørers fælles hjælp er lykkes at få folk til at valfarte til Præstø. Foto: Poul Poulsen

Vordingborg - 15. juni 2021

Når der 15. juni er midtvejskonference i »Partnerskab for levende bymidter«, er Præstø med som mønstereksempel på, hvordan man kan drive små handelsforeninger.

- Hillerød og Præstø er med som eksempler på, hvordan en stor og en lille handelsforening kan drives. De har været her og optage en inspirationsvideo, der bliver vist til borgmestre, politikere, embedværk, lokale aktører og repræsentanter for bymidtesamarbejder fra andre steder i landet, fortæller Rasmus Evind, formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening.

- I Præstø Handels- og Erhvervsforening bliver vi mere og mere en paraplyorganisation for forskellige aktørgrupper - herunder også frivillige og forældreforeninger. Vi tænker byen som en helhed i stedet for kun at tænke på handelsgaden, fortsætter han.

- Men hvis man vil skabe liv, kan man ikke kun basere det på frivillige. Man er nødt til at professionalisere. Støberihallerne er et godt eksempel på, hvordan vi har skubbet på for at få kommunen til at skabe liv i nogle bygninger.

»Partnerskab for levende bymidter« blev nedsat af regeringen i 2020 som led i bestræbelserne på at skabe »et sammenhængende Danmark«. Siden august 2020 har partnerskabet gennemgået danske og udenlandske erfaringer med at udvikle og fastholde levende bymidter i mindre og mellemstore byer.

Første fase afsluttes med 12 anbefalinger til staten, kommunerne og erhvervslivet, der kan understøtte levende bymidter. Desuden er der udarbejdet en værktøjskasse med konkrete greb til kommunernes arbejde med levende bymidter. I anden fase skal værktøjskassen afprøves i tre-fem testbyer, som udvælges efter en åben ansøgningsrunde.