Logo har rod i 700-året

- Jeg tog udgangspunkt i sildene, fordi de står meget skarpt grafisk. Sildene har altid betydet meget for Stege, og det er ikke noget tilfælde, at vi har silderuten. Men idéen har jeg fra Steges 700 års jubilæum, hvor byens damer strikkede og broderede en dug med herredsvåbnet.

- Rent praktisk fotograferede og digitaliserede jeg et foto af logoet med sildene, som hænger på Møns Museum. Jeg lavede logoet ud fra det og præsenterede det for bestyrelsen i House of Møn, men i første omgang forkastede de det. Så lavede jeg et nyt logo, hvori byvåbnet indgik. Men så blev bestyrelsen enig med sig selv om, at det første udkast var bedre, og sådan blev det, forklarer Michael van Deurs om processen.