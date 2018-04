Lørdag blev skaderne gjort op efter katastrofal sprængning

Se billedserie Lørdag stimlede folk sammen foran Kulturarkaden i Vordingborg. Foto: Nina Lise

Vordingborg - 07. april 2018 kl. 12:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det endte katastrofalt, da den 53 meter høje betonsilo på Sydhavnen i Vordingborg fredag blev sprængt ned i den nærliggende kulturarkade.

Lørdag var det tid til at gøre skaderne op. Et hjørne af bygningen var blæst væk. - Min primære tanke, da jeg så det, var, at det var lykkeligt, at bygningen var evakueret. Ellers kunne 17 mennesker potentielt være døde. Nu er det logistiske problemer, vi står overfor. Hele vores sekretariat er væk, fortæller biblioteksleder Erik Thorlund Jepsen og tilføjer, at kommunen bliver holdt økonomisk skadesfri.

- Heldigvis er vores serverum gået fri, og det samme er Makerspace og vores innovationsrum, hvor vi har udstyr for flere millioner kroner. Så vi regner med at kunne åbne for både bibliotek og arrangementer allerede i næste uge.

Fredag aften blev SSG Skadeservice tilkaldt af brandvæsnet, og lørdag morgen mødte Lars Nielsen, leder af afdelingen i Næstved ind, for at tage over med friske øjne. På det tidspunkt havde fire medarbejdere knoklet hele natten med at suge vand op og feje glasskår sammen. Siloen ramte ikke bygningen i nedslaget, men lufttrykket fra siloen var så voldsomt, at hjørnet af bygningen blev blæst ind.

- Idet siloen væltede ned, havde den meget støv med sig. Det er blæst ud over samtlige 3200 kvadratmeter - oppe og nede, fortæller Lars Nielsen og tilføjer, at vandskaderne opstod, da et vandrør i loftet sprang.

Lørdag morgen rekvirerede han seks mand fra tømrerfirmaet HRJ Service i Karrebæksminde. De skulle sikre konstruktionen.

- Vi lukker af, så resten af bygningen ikke tager skade. Der, hvor tagkonstruktionen er beskadiget, udbedrer vi den, sætter afstivninger op og lukker ydervæggene. Det bliver en lang dag. Vi bliver ved, til det bliver mørkt, lød det fra Morten Rosenberg, da han var færdig med den første inspektion af opgaven.

Udenfor tager Dennis Sommer fra bygherren Kiss Development bestik af situationen. Hvad der under sprængningen gik galt, lader han være op til eksperterne at vurdere.

- Det økonomiske må forsikringsselskabet tage sig af. Det vigtigste for mig er, at sikkerheden er opretholdt, og at der ikke er sket personskade. Og så er der en sprængningsekspert, der er i dyb krise. Det håber jeg, at alle vil respektere.

