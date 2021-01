Løberen har i de senere år hvilet sig på et hemmeligt depot. Nu ser det ud til, at han må vente lidt endnu før han kan komme ud og løbe igen. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Løberen må vente på ny udviklingsplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løberen må vente på ny udviklingsplan

Vordingborg - 15. januar 2021 kl. 12:10 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Efter flere år i depot var der egentlig lagt op til, at statuen Løberen nu skulle komme til ære og værdighed igen. Billedhuggeren Johannes Hedegaards skulptur må dog vente med løbeturen lidt endnu og fortsætte sin lur under den beskyttende dyne. Der er nemlig ikke udsigt til, at skulpturen kommer op foreløbigt.

Sidste år lykkedes det ellers kommunens billedkunstråd efter et længere tilløb at komme frem til en placering ved indgangen til DGI Huset i Vordingborg.

- Vi har bestemt at Løberen skal op ved DGI Huset op til højre for indgangen. Så lige nu er det op til dem deroppe, at få den sat op, fortalte Thomas G. Bagge til Sydsjællands Tidende før jul.

- Når billedkunstrådet har peget på en placering nu her, så skal arbejdet bare sættes i gang og det regner vi med at kunne gøre hurtigt, lød meldingen samtidig fra Bjarne Malmros, direktør for DGI Huset.

Det har dog vist sig, at idræts- og kulturhuset ikke har travlt med at få bronzestatuen sat op ved indgangen.

- Vi har besluttet, at Løberen skal indgå i den nye udviklingsplan for hele området ved DGI Huset, som vi er i gang med, fortæller direktøren nu.

- Vi skal som bekendt have bygget et nyt springcenter et sted på grunden og har også en masse planer for udendørsarealerne. Vi vil gerne have tænkt kunsten med ind i det, så vi ikke får placeret statuen et sted, hvor vi ender med at skulle bygge noget, forklarer Bjarne Malmros og tilføjer, at arbejdet allerede er i gang med udviklingsplanen.

- Vi skal gerne have den på plads i løbet af foråret, så vi kan komme i gang med nogle af tingene til sommer, forklarer han.