Livsstilsekspert: Der er penge i at have samfundsansvar

Vordingborg - 05. marts 2020 kl. 22:53 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Livsstilsekspert Flemming Møldrup, der er kendt fra tv-programmet »Kender du typen?«, lagde torsdag vejen forbi erhvervskonferencen på Johanneberg i Bakkebølle.

Ved siden af tv-jobbet er han nemlig partner i firmaet MäRK, der specialiserer sig i udviklingen af erhvervslivet.

Hans budskab var klokkeklart. Erhvervslivet er nødt til at indrette sig efter et helt andet arbejdsmarked, end det vi kender i dag.

De såkaldte millennials fra generation Y, der er født mellem år 1980 og 2000, har helt andre syn på arbejdslivet, end man hidtil har været vant til.

- Folk i dag går på arbejde for at være med til at udvikle deres arbejdsplads. Den nye generation går på arbejde for at blive udviklet af deres arbejdsplads, forklarer han og tilføjer, at den nye generation også forventer mere fleksibilitet i form af mødetider og arbejdsformer.

Flemming Møldrup kom også ind på, at et socialt og miljømæssigt ansvar kommer til at spille en større rolle end lønnen i fremtiden.

- Samfundsansvar bliver et konkurrenceparameter. 61 procent af generation Y føler sig personligt ansvarlig for at gøre verden til et bedre sted, og de forventer at arbejde for en virksomhed, der tager et ansvar, forklarer livsstilseksperten.

- Virksomhederne bør allerede nu sætte sig ned og lave en samfundsambition. Hvad er det egentlig man sælger? Er man med til at gøre verden til et bedre sted? spørger eksperten og understreger, at man ikke nødvendigvis behøver at lave velgørenhed.

- Der er intet til hinder for, at man både har en samfundsambition og også tjener penge, understreger han.

- En virksomhed er ikke en ø. Den er en del af et samfund, og den bør tage del i det samfund. Der er penge i det, og der er dygtige medarbejdere i det, forklarer han.