Livsbekræftende selvmord

"Ar" handler kort fortalt om en mand på knap 50 år, der har mistet lysten til at leve. Han beslutter sig for at tage sit eget liv, men rejser til udlandet, så det ikke er hans datter, der skal finde ham og rydde op efter ham. Med sig på rejsen har han stort set ingenting; ingen skiftetøj, ingen barbergrej og heller ikke sin mobiltelefon, for man skal ikke kunne få fat på ham. Til gengæld har han taget en boremaskine med - for man kan jo altid få brug for at bore et hul i en loftsbjælke og trække et reb derigennem. Udlandsopholdet bliver dog ikke helt, som forventet, for i det borgerkrigshærgede land, han er taget til, haster det ikke med at dø, og langsomt går det op for ham, at der er brug for ham netop der.