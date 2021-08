Katja Alieva er intet mindre end et multitalent og hun mener, man altid må forsøge at blive så god, man overhovedet kan, til det, man beskæftiger sig med. I øjeblikket er det malerkunsten, hun bruger sin fritid på. Foto: Mille Holst

Livet handler om at blive så god som mulig til det man gør

31. august 2021

I sidste uge røg Katja Alieva ud af Danmarks Radios TV-konkurrence om at blive Danmarks bedste portrætmaler. Det har dog på ingen måde slået hende ud. Katja Alieva er en kvinde med mange talenter, og hun arbejder benhårdt på at få mest mulig ud af dem.

Set over et helt liv har Katja Alieva prøvet mange forskellige ting af - og hun har udført dem alle til perfektion.

- Det handler om fordybelse og forbedring af det, du laver. Det bliver middelmådigt, hvis du spreder dig over for mange ting, siger hun, da Sydsjællands Tidende besøger hende i hjemmet i Langebæk Stationsby. Af samme grund har hun selv højst en til to hobbyer ad gangen.

- Du skal blive lige så god, som du kan blive, til det du laver, siger hun og lægger ikke skjul på at det er netop dette, der driver hende: Lysten til og nysgerrigheden efter at se, hvor langt hun egentlig kan nå.

På denne måde har hun gået til fægtning i nogle år, og selvom hun længe var den dårligste i hele klubben, så udfordrede hun hele tiden dem, der var dygtigere til duel.

- Der er kontant afregning. Bliver du ramt, så er du ikke god nok, siger Katja Alieva, der første gang, hun stillede op til DM i fægtning, blev nummer sjok.

- Men jeg blev ved og vandt så DM for to år siden, siger hun og skal forsvare titlen her i september efter bare otte år som fægter.

Samme historie gør sig gældende indenfor musikken. Katja Alieva har absolut gehør og kan spille både violin og klaver og har som pianist spillet koncerter og deltaget i konkurrencer; blandt andet vandt hun som 16-årig Berlingske Tidendes Musikkonkurrence.

Katja har også spillet poker på semiprofessionelt niveau og hun har fotograferet, og her er historien den samme: Hun arbejder ihærdigt på at blive så god som overhovedet muligt. Når hun ikke synes, hun kan opnå mere, så skifter interessen og hun finder en ny hobby.

- Jeg tager en ting ad gangen og fordyber mig i det, men der er en glidende overgang fra hobby til hobby, fortæller Katja Alieva.

- På et tidspunkt når man et punkt, hvor man ikke kan få mere ud af det, fortsætter hun.

- Der kommer bare en dag, hvor jeg ikke gider det mere.

Et år i maleriets tegn Katja Alieva var 12 år gammel, da hun i 1996 kom til Danmark fra Rusland sammen med sin mor. Hun har i dag en HD i regnskab og er revisoruddannet og har sit eget bogføringsfirma samt et softwarefirma, som udvikler anti-hvidvask programmer til regnskabsbranchen.

Da coronaen ramte verden for godt halvandet år siden blev der for en stund mindre at lave, og derfor kastede hun sig over maleret - selvom hun aldrig har malet før.

- I coronatiden blev jeg inspireret af et billede af en nonne med gasmaske, siger hun og forklarer at hun gav sig i kast med at gengive billedet som maleri.

- Jeg - og min mor - var begejstrede. Det kom bag på mig selv, at det blev så godt. Det synes jeg så ikke det er i dag, fortæller Katja Alieva, der efterfølgende udfordrede en veninde: De skulle ganske enkelt konkurrere om at lave det bedste maleri relateret til fægtning på én uge.

Katja Alieva malede sig selv i fægteudstyr og med en pølse på spyddet, som blev grillet i brændeovnen.

- Det så også meget godt ud, fortæller hun og kastede sig derefter ud i at forsøge at lave portrætter. hun startede med Putin og har siden blandt andet malet den danske statsminister Mette Frederiksen med en mink - en parafrase over Da Vincis maleri "Damen med Hermelinen".

- Det var lidt nervøst i starten, men jeg syntes faktisk, det var nemt, siger hun.

Nytårsaften tog hun et billede af sig selv med en banan og malede efterfølgende et selvportræt i en lidt ekspressionistisk stil, og lagde det på de sociale medier.

- Tre uger efter får jeg en mail fra Mastiff (tv-produktionsselskab, red.), der har set billedet på Instagram.

Selskabet vil have hende med i "Danmarks bedste portrætmaler" og det sagde hun ja til, men hun var spændt på, om hendes billeder mon var gode nok til det. Hun havde jo trods alt kun malet i under et år.

Ud af de 140, der var i spil til at deltage i konkurrencen, blev Katja Alieva udvalgt som en af de otte, der rent faktisk kom med.

Derefter gik hun i gang med at øve sig på at male færdige portrætter på kun fire timer, hvilket er det, deltagerne får i konkurrencen.

- Det har været givende og der har været en kæmpe udvikling i teknikken og tilgangen til at male et portræt, fortæller hun.

Ud over portrætter maler Alieva også legetøjstemaer.

- Men det er ikke til børn, for det er billeder med kant, siger hun og har allerede solgt størsteparten af disse billeder.

Katja Alieva tager helst ikke imod bestillinger; hun maler det, hun selv synes er sjovt at male, men hun glæder sig over hvert eneste solgte maleri og især, når køberne sender hende et billede af deres hjem, hvor hendes maleri er kommet op på væggen.

Klar til næste skridt Katja Alieva er langt fra færdig med at udvikle sig som maler, og hun forsøger stadig at forbedre sit udtryk og teknik og forsøger at lave billeder, der på en gang er æstetiske, interessante og noget man får lyst til at kigge på igen og igen.

- Jeg er spændt på at se, hvor jeg er henne om et år, for der er sket en stor udvikling i min teknik. Det bliver spændende at se, hvor jeg ender, siger hun og har allerede en idé om, hvilken hobby, hun vil kaste sig over, når hun ikke kan få mere ud af maleriet: Hun vil spille cello.