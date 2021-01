Borgermødet om lokalplanen, der skal gøre det muligt at udvide erhvervshavnen for at gøre plads til et flydende solcelleanlæg, er udsat til foråret. Nu vil borgere lave ændringsforslag til planerne - blandt andet er Lindholm i spil som energi-ø. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Lindholm skal være energi-ø

Vordingborg - 26. januar 2021 kl. 15:28 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Planerne om at opstille kæmpevindmøller på Vordingborg erhvervshavn samt et flydende solcelleanlæg har vakt harme i lokalbefolkningen.

På grund af corona har formanden for kommunens Plan og Teknik-udvalg, Michael Larsen (R), besluttet at udsætte det planlagte informationsmøde om lokalplanen for Energi-ø Masnedø til det igen bliver muligt at afholde fysiske møder. Derfor er også høringsfristen forlænget til 7. maj.

Ventetiden har flere medlemmer af facebookgruppen "Kæmpevindmøller og solcelleanlæg på Vordingborg Vesthavn - nej tak!" valgt at bruge på at udarbejde ændringsforslag til den eksisterende lokalplan. Det er Jens O. Jensen, der har taget initiativ hertil, og en arbejdsgruppe er netop blevet nedsat.

- Mange, heriblandt mig selv, er jo ikke modstander af, at Vordingborg Havn udvikles, det skal bare være på en måde, der tilgodeser både havnen, men i særdeleshed også os borgere. Derfor er vi enige om at det foreliggende forslag til havneudvidelsen skal droppes og at den eksisterende stenmole skal være den fremtidige afgrænsning mod vest, skriver Jens O. Jensen på gruppens facebookside.

Han har selv gjort sig flere tanker til, hvori ændringerne til planerne kunne bestå. For eksempel foreslår han, at man etablerer det ønskede havnebassin til solceller på sydsiden af etape 4 - altså ved siden af den nye Storstrømsbro.

- Og så kunne man opsætte de to møller, man ønsker, om et til to år, på vestsiden af Farø, skriver han og mener, at det vil kræver, at der graves otte kilometer kabel ned i vandet mellem Farø og Masnedø.

Et andet af hans forslag er, at gøre Lindholm i Stege Bugt til en fremtidig energi-ø.

- Mon ikke staten vil blive henrykt for at slippe af med Lindholm til et grønt projekt, når der engang er ryddet op derovre, spørger han.