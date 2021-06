Camilla Lai Schmøde tog initiativ til demonstrationen om et udrejsecenter på Lindholm ved Kalvehave 2. pinsedag, hvor der med to timers varsel kom over hundrede mennesker fra lokalområdet. Foto: Cathrine Hasager

Lindholm er ude af spil

- så længe det varer...

Vordingborg - 12. juni 2021 kl. 09:12 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Debatten om et udrejsecenter på Lindholm eller Langeland har nu lagt sig. Indtil videre er planerne altså ikke at placere et udrejsecenter for udviste og kriminelle asylsøgere på en af de to danske øer. Udrejsecentret skal indtil videre forblive hvor det er, på Kærshovedgård i Jylland. Det glæder Camilla Lai Schmøde, som bor i Kalvehave, og som har deltaget aktivt i debatten om udrejsecentret, både nu og tilbage i 2018, hvor den tidligere regering ville placere udviste asylsøgere på øen Lindholm, hvor beboerne i Kalvehave er naboer til. Alligevel er hun nervøs for, at debatten igen blusser op og ændrer kurs.

- Jeg var en stor del af demonstrationerne tilbage i 2018 og 2019, hvor regeringen ville have placeret udrejsecentret på Lindholm, men den kamp vandt vi, siger Camilla Lai Schmøde og tilføjer:

- Jeg troede ikke, at Lindholm ville komme i spil igen, men der tog jeg fejl. Derfor er hun stadig nervøs for, at et udrejsecenter bliver placeret på Lindholm i fremtiden. For det vil ifølge Schmøde få store konsekvenser for lokalsamfundet. Det var blandt andet også derfor, at hun var med til at starte demonstrationen i Kalvehave, der fandt sted mandag den 24. maj, hvor borgere fra lokalområdet sagde Nej Tak til et udrejsecenter på Lindholm.

Flytter fra byen Selvom Lindholm i øjeblikket ikke er i spil om et udrejsecenter, er Camilla Lai Schmøde stadig i alarmberedskab. Bliver et udrejsecenter på Lindholm en realitet, vil hun flytte fra området.

- Jeg vil ikke være tryg i området, og jeg er sikker på, at mange andre herfra har det på samme måde, siger hun og tilføjer, at hun tror, at mange andre fra byen også ville overveje stærkt at flytte. Hvor det optimale sted for et udrejsecenter er, er Camilla Lai Schmøde ikke sikker på. Hun er dog imod at et udrejsecenter skal placeres i et lille lokalsamfund.

- Det kan blive en stor belastning for en lille by, siger Schmøde. Derfor mener hun, at det kunne være en ide at sprede udrejsecentret ud i flere politikredse i Danmark, så ansvaret og belastningen deles.

Skuffet borger Flere invitationer har Camilla Lai Schmøde sendt afsted til de blå politikere, der har givet udtryk for, at et udrejsecenter på Lindholm er en god ide. Men ingen af dem har takket ja tak til kaffe og debat i Kalvehave.

- De kunne sagtens aflyse diverse planer for at tage til Langeland og Kærsmindegård for at sige, at det var en dårlig idé, men der er åbenbart for langt til Kalvehave, siger hun og tilføjer:

- Det er da enormt skuffende, at de forsøger at træffe beslutninger, der påvirker vores lokalsamfund, uden at høre på, hvad vi har at sige. Hun frygter nu en Venstre-regering til næste folketingsvalg, da det kan betyde, at et udrejsecenter på Lindholm igen diskuteres.