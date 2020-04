Det er flere år siden, at kommunen affandt sig med et stort tab efter konkursen i Østerbro Strandpark, men nu er det alligevel lykkedes at få lidt penge ud af konkursboet. Foto: Poul Poulsen

Send til din ven. X Artiklen: Lille gevinst efter flere års konkursbehandling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lille gevinst efter flere års konkursbehandling

Vordingborg - 01. april 2020 kl. 05:41 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nu omsider sat det sidste punktum i sagen om den konkursramte andelsforening Østerbro Strandpark i Præstø.

Vordingborg Kommune havde for længst affundet sig med ikke at få penge fra den konkursramte forening, men nu er der alligevel tikket et beløb ind på kommunens konto.

Det er nemlig først nu, tre år efter andelsforeningens konkurs, at bo-regnskabet er blevet gjort op.

Regnskabet viser en rest på 822.768 kroner, og af det beløb får kommunen 452.943,19 kroner.

En uventet gevinst for kommunen, der ikke havde regnet med at kunne redde noget hjem fra foreningen.

Beløbet er da heller ikke voldsomt stort i forhold til de 5,1 million kroner, som kommunen har haft i klemme i konkursboet.

Sagen om Østerbro Strandpark går helt tilbage til 2013, hvor andelsforeningen kom i økonomiske vanskeligheder, da andelshaverne stoppede afbetalingen af et lån ved Realkredit Danmark.

I 2016 mistede kommunen tålmodigheden med andelsforeningen og forsøgte at gå til fogedretten for at hente de 5,1 millioner kroner hjem, som kommunen var kautionist for.

Kommunen måtte dog opgive at få pengene, da andelsforeningen kort efter blev begæret konkurs.

Man forsøgte at gå til kuratoren for konkursboet for at få millionerne hjem, men man var godt klar over, at chancerne var små.

I første række til konkursboet stod nemlig Realkredit Danmark med et krav på 22,4 millioner efter et lån, som kreditforeningen ydede til andelsforeningen, da ejendommen blev opført tilbage i 2004.

»I et konkursbo vil det være meget sjældent, at alle kreditorer kan få betalt hele deres krav, hvilket også blev resultatet i den aktuelle sag. Men der blev udloddet og udbetalt en dividende til kreditorerne«, lyder meldingen fra forvaltningen.

Dividenden i et konkursbo er den procent af en kreditors krav, som krediter har udsigt til at modtage, når konkursboet er gjort op og alle aktiviteter er afviklet.

I kommunens tilfælde er det altså endt med en uventet gevinst på 452.943,19 kroner, så tabet i konkursboet trods alt kan minimeres.