Med kun halvanden måned til Midsommer Festival knoklede de frivillige i weekenden for at gøre klar. Foto: Lars Christensen

Lille festival venter med udmelding

- Efter tirsdagens udmelding om de danske festivaler, satser vi stadig på at kunne gennemføre en eller anden form for Midsommer Festival i år. Vi må dog indrømme, at selvom udmeldingen besvarede mange spørgsmål, så opstod der også en del ubesvarede spørgsmål om, hvordan det kommer til at fungere i praksis, fortæller festivalleder Marc Facchini.

- Vi sidder lige nu og taster løs på lommeregneren for at få tallene til at gå op, imens vi ringer rundt til både Dansk Live og andre små festivaler for at høre, hvordan de forholder sig til det. Vi håber, at vores hårde arbejde belønner sig, så vi kan melde noget mere konkret ud om nogle dage, fortsætter han.