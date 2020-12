Ligfund ved naturområde

Sydsjællands og Lolland-Falsters politi er igang med at fastslå identiteten af et lig, som er blevet fundet i et naturområde på Sydsjælland

- Jeg kan bekræfte, at der er fundet et lig dernede, hvor vi nu er i gang med at undersøge identiteten nærmere, lyder det fra vagtchef Søren Østervig overfor TV Øst.

Liget er blevet fundet ved Mønvej i Skibinge ved Præstø. Politiet fik anmeldelsen lørdag middag klokken 12.41.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til sagen.