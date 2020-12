Levende træer er døde...

Se billedserie Måske har man i Kirkeskoven villet visualisere forskellige måder at fælde træer på. Her skyder en stub og en træruin - men de bliver aldrig til træer igen. Sådan lyder det fra driftslederen i Vordingborg kommune. Foto: Mille Holst

Vordingborg - 06. december 2020

Selvom de fældede træer bærer løv er de ikke rigtig i live. Her er forklaringen: I Kirkeskoven i Vordingborg har Vordingborg kommune for nogle år siden fældet nogle træer - også dengang med ramaskrig fra Danmarks naturfredningsforening til følge. Her lod man dog flere stammer ligge i skovbunden og foran medborgerhuset står desuden både et par stubbe og en såkaldt træruin.

En træruin er et fældet træ, der dog er fældet højt oppe på stammen, som så får lov at stå og forfalde over de næste mange år.

I år har både dette træ og stubben ved siden af igen båret blade og borgere undrer sig over, at man fældede træerne med den begrundelse at de var døde - for det er de tydeligvis ikke.

Michael Kornbech, driftsleder i Vordingborg kommune, forklarer, at træerne ikke er i live længe med den behandling de har fået, men som træruin er træerne gavnlige for en række insekter og svampe. Og at de skyder er for ham ikke et tegn på, at de er i live.

Ved siden af træruinen og den lille træstub,

der også skyder vanris, står en træstub, der er

helt død. Men her gror svampe i massevis.

Foto: Mille Holst



- Det bliver ikke et træ igen. Det er ikke grene; det er vanris. Deres hæfte til stammen er ikke så stærkt, siger han og synes træet er et godt eksempel på, hvordan man kan lade en stamme stå, selvom træet er fældet. Man behøver ikke fjerne alt på en gang.

Kornbech understreger dog, at fældningen af træerne i Kirkeskoven er sket før han blev ansat i Vordingorg kommune, hvorfor han ikke kender de nærmere omstændigheder bag fældningen.