Det er langt fra alle lystsejlere, der synes, at husbåde passer ind i billedet på en havn. I lang tid har kommunen kun tilladt husbåde, hvis det har været rigtige både, som folk har overnattet på, men måske kan husbådene snart blive mere huse end både.Foto: Lars Christensen

Lempede regler for husbåde er under opsejling

Vordingborg - 14. juni 2021 kl. 19:47 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

En stor ændring af de lokale havne kan være på vej i Vordingborg Kommune.

I hvert fald åbner et nyt politisk forslag op for, at der kan etableres husbåde i en række af kommunens lystbådehavne.

Hidtil har kommunen stået fast på, at hvis folk gerne vil overnatte på havnene, så skal det være i almindelige sejlbåde. Ombyggede fartøjer og huse på pontoner er hidtil blevet afvist, men nu kan der være en opblødning på vej.

På Økonomiudvalgsmødet i dag skal politikerne tage stilling til et forslag om husbådene. I Plan- og Teknikudvalget har man allerede vendt tommelfingeren op til projektet, og her er man endda klar til at gå skridtet endnu længere end forvaltningen egentlig havde foreslået.

Forvaltningen havde lagt op til, at man i første omgang kun skulle åbne op for husbåde til udlejning, så turisterne kunne få gavn af det, og at husbåde til privat beboelse skulle afvente erfaringerne fra udlejningen.

I Plan- og Teknikudvalget er man dog klar til at åbne helt op for husbåde, både til udlejning og til privat brug.

- Det her er et meget godt tiltag for vores havne, og det er på tide, at vi får gjort noget ved det her område, forklarer udvalgsformand Michael Larsen (R).

- Derfor er vi også klar til at springe lige ud i det. Vi synes ikke, at der er nogen grund til at vente på erfaringerne fra turistdelen. Vi kan se, at der er meget stor interesse for det her, tilføjer han.

Stor forskel på husbåde Kommunen lægger op til, at der skal laves faste regler for fire slags husbåde. Den første slags er almindelige sejl- og motorbåde, som folk gerne vil benytte til beboelse. Det har kommunen allerede givet 10 tilladelser til fordelt rundt om i kommunen, men nu skal det sættes i system og findes pladser til i Stege Havn, Præstø Havn, Vordingborg Nordhavn og Kalvehave Havn.

Den anden type husbåd er ombyggede fartøjer som for eksempel små færger. Dem har kommunen endnu ikke godkendt nogen af, men her foreslår man at kunne udpege placeringer i Stege Havn.

Den tredje type husbåde er fra firmaet MarinaVilla fra Nykøbing Falster, der har vist interesse for at placere op til fire husbåde til udlejning. Her foreslår kommunen, at man finder en placering i Stege Havn til at starte med.

Den fjerde type af husbåde er placeret på pontoner og har mere form af huse end både. Der er foreslået placeringer i både Stege Havn, Vordingborg Nordhavn, Kalvehave Havn og Præstø Havn. Her skal man dog først nøje undersøge de mulige placeringer, før der gives tilladelse, for man ved allerede på forhånd, at det vil en del modstand mod den type husbåde.

Sommerhuse på vandet Erfaringer fra andre havne har vist, at langt fra alle sejlere og andre brugere af havnene bryder sig om husbådene, der er mere huse end både.

Dertil kommer, at husbådene vil tiltrække nye folk til havnen og skabe et nyt liv, der ikke altid harmonere med mange sejleres ønsker til en stille og fredelig havn.

- Vi ved, at det er meget efterspurgt med sommerhus-oplevelser på vandet, men vi ved også, at det er meget omdiskuteret. Derfor sender vi den også i høring. Så må vi se, hvad der kommer af reaktioner, fortæller Michael Larsen (R).

Skal give havne boost Udvalgsformanden understreger, at man netop vil åbne op for husbådene, fordi der forsvinder mere og mere liv fra havnene.

Der er færre yngre sejlere, som køber båd, end der er ældre sejlere, som sælger båd. Det betyder i nogle havne, at der er ledige havnepladser og faldende indtægter. Husbådene vil dermed kunne være med til at give havnene et tiltrængt boost. Desuden er det håbet, at det kan smitte af på detailhandlen og på turismen i kommunen.

Af samme grund foreslår kommunen også, at udlejning og AirBnB fra alle både med fast bådplads som udgangspunkt tillades i alle kommunens lystbådehavne.

Desuden er der i de senere år enkelte steder langs kysterne bygget flydende shelters på pontoner, og kommunen vil også gerne hilse den form for overnatning på vandet velkommen.