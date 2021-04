Lejligheder i Torvestræde

- Det bliver primært to-værelses lejligheder på cirka 60 kvadratmeter, fortæller Arjun, men oplyser, at der også bliver nogen der er lidt større samt et par tre-værelseslejligheder på mellem 75 og 95 kvadratmeter.

- Der er stor mangel på lejeboliger i Vordingborg, så jeg er sikker på, at de bliver revet væk, siger Arjun, der selv vil stå for udlejningen.

Ved at rive muren mellem parkeringspladsen og den indre lukkede gård ned, får de nye beboere et større fælles udenoms areal.

Mano Invest overtager bygningen torsdag 15. april, men man har allerede sat to arkitektfirmaer til at komme med deres bud på indretningen. Om højst halvanden måned regner Arjun med at være klar til at sende en byggeansøgning til Vordingborg Kommune, og så snart den er behandlet, går ombygningen i gang.