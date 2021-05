Nickolai Jørgensen har lavet konceptet for sine butikker i både Vordingborg og Næstved, så posepengene fra butikkerne går til foreninger i henholdsvis Vordingborg og Næstved kommuner. Foto: Poul Poulsen

Legetøjsbutik giver posepenge til foreninger

1. januar trådte en ny lov i kraft, der betyder, at det skal koste mindst fire kroner, når man siger ja tak til en pose i en forretning.

Den lov er Nickolai Jørgensen, indehaver af Kids Coolshop i Vordingborg og Næstved, ikke begejstret for. Derfor har han besluttet at give pengene til et godt formål.