Se billedserie Klatring er både for børn og voksne, og alle aldersgrupper var på væggen, da den blev indviet fredag. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Legeplads for hele Møn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Legeplads for hele Møn

Vordingborg - 12. september 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den står nærmest indrammet som et farverigt kunstværk, når man træder ind i hallen - den nye klatrevæg, som Møns Klatreklub fredag indviede.

Væggen, der er en såkaldt bouldervæg med tilhørende greb, man skal finde sit fodfæste på, simulerer klatring på klippeudspring i naturen, og den er bygget op med en bagvæg i glade farver, og greb der med deres egne forskellige farvekoder signalerer sværhedsgraden af de enkelte ruter på væggen.

Indvielsen af klatrevæggen er en kæmpe fjer i hatten for Møns Klatreklub, som har været tre år om at skaffe finansieringen med kun få medlemmer i ryggen og ingen andre faciliteter at byde dem end klatring i træer i naturen.

Men det lykkedes til sidst med støtte fra blandt andet Vordingborg Kommune, Fanefjord Sparekasses Fond, DGI og Dansk Idrætsforbund samt Nordea Fonden og via et vellykket partnerskab med Moena Mønshallerne.

Væggen var allerede taget i brug, da indvielsen foregik fredag, og der blev klatret i den store stil, mens formand Tine Kleist Pedersen så til.

- Vi er virkelig glade. Nu skal vi have nogle flere medlemmer og nogle hold op at køre. Vi starter stille og roligt op med cirka to faste klatringer om ugen og måske også lidt i weekenden. Indtil nu har vi haft gigatravlt med at få det hele på plads, men vi ved allerede, at skolerne er helt vilde efter at bruge klatrevæggen som led i Åben Skole, så det er vi så småt i gang med, siger hun.

Tine Kleist håber, at indvielsen af væggen vil sætte endnu mere skub i klubben, som efterhånden er nået op på 40 medlemmer.

- Vi har hele tiden tænkt, at når først vi har fast aktivitet, så bliver det også lettere for folk at sige, »Det vil vi være med til«. Det her er en legeplads for hele Møn, siger hun.

Én, der med kun tre måneder bag sig er et relativt nyt medlem af klubben, er Elisabeth Kreutzfeldt, der ellers er gift med klubbens kasserer, Jacob Kreutzfeldt. Alligevel var det først, da klatrevæggen var tæt på at være en realitet, at hun begyndte at dyrke sporten.

- Det gjorde helt sikkert en forskel, at der kom den her væg. Nu er det til at komme til, hvor man ellers skulle til Vordingborg eller Næstved, siger hun.

Elisabeth Kreutzfeldt har i flere år været tilskuer, når ægtefællen og sønnen Anton var ude at klatre.

- Vores ferier går til steder, hvor man kan klatre, men nu er jeg gået fra at kigge på til selv at være med, hvor jeg før bare sad og drak kaffe, griner hun.

Hun er »bagud« i forhold til de to andre - men det er netop en af de gode ting ved klatring, fremhæver hun:

- Ikke alle er på samme niveau, men man udfordrer sig selv på det plan, man er på, og man kan stadig dyrke det sammen, tilføjer hun med en varm anbefaling af sporten.