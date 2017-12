Nickolai Jørgensen er klar til at stå et bredere sortiment, når Legekæden 1. januar skifter navn til Kids Coolshop. Foto: Thøger Raun

Legekæden skifter kæde

- Vi er meget stolte over at have fået coolshop til Vordingborg og ser frem til at få et indkøbskontor, der kan finde lejetøjet til den skarpeste pris, siger han.