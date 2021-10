Ledigheden på samme niveau som januar 2018

Tilsvarende er antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp faldet til 639 fuldtidspersoner. Det er 78 færre kontanthjælpsmodtagere end juni 2020. I det hele taget har der - corona eller ej - været færre og færre, der er gået op på Borgerservice for at bede om kontanthjælp. Over fire år i træk har tendensen været nedadgående.

- Vi tolker, at der er to grunde. Den ene er, at mange af de indsatser, vi normalt gør over for sygedagpengemodtagere, er blevet suspenderet på grund af corona. Den anden er, at den periode, man kan gå på sygedagpenge, er blevet forlænget under coronaen. Så hober det sig op, siger Anders Andersen.